Tunis — 1104,900 millions de dinars (MD), c'est l'enveloppe proposée pour 2027 à la mission emploi et formation professionnelle.

Députés et membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD) l'ont examinée, dimanche soir, au palais du Bardo, lors d'une séance commune des deux chambres en présence du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaouadh.

La hausse atteint 41 MD, soit 3,8%, par rapport aux 1063,900 MD de la loi de finances 2026.

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Le rapport de la commission mixte réunit la commission de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), et celle des services et du développement social du CNRD.

Tout en rappelant que la mission vise à développer le capital humain, à renforcer l'insertion économique et sociale et à améliorer la compétitivité, ce rapport détaille les dépenses : 505,706 MD pour la rémunération, 45,950 MD pour le fonctionnement, 550,744 MD pour les interventions, 2,5 MD pour l'investissement.

Priorité à l'adéquation. Le ministère veut aligner l'offre de formation sur les besoins de l'économie et du marché du travail, tout en encourageant l'initiative privée.

Il ouvrira donc de nouvelles spécialités liées aux mutations technologiques telles que la maintenance des véhicules électriques et hybrides, la programmation web et technologies mobiles et l'installation de systèmes solaires.

Il renforcera également la formation en entreprise et activera le label « entreprise formatrice » et poursuivra les deux pactes de promotion de l'industrie automobile et de ses composants et des industries électroniques.

Les centres de formation, accompagnés vers les certifications de qualité, verront leurs infrastructures, leurs équipements et leur capacité d'hébergement modernisés.

Le volet social n'est pas oublié. Le « chèque de formation » ciblera les enfants de familles à revenu limité, les jeunes déscolarisés précocement et les personnes en situation de handicap.

Les centres de la fille rurale se transformeront en pôles de compétences et d'entrepreneuriat tout comme l'établissement de la deuxième chance, lui, gagnera progressivement du terrain.

Volet emploi, le ministère entend bâtir une vision globale et intégrée du marché du travail, resserrer le lien entre formation et emploi et soutenir l'insertion des demandeurs d'emploi.

Dans ce contexte, il maintiendra les programmes d'employabilité et d'accompagnement des initiatives privées.

Tout en soulignant que les sociétés communautaires demeurent un axe d'action, le rapport prévoit de renforcer leur financement, leur accompagnement technique et leur formation et de simplifier leurs procédures.

L'enjeu étant d'en faire un moteur de création d'emplois et de développement régional et local.