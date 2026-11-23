Tunis — Le secteur industriel tunisien ambitionne d'accroître ses investissements de 17 % en 2027.

Il contribue actuellement à hauteur de 18 % au produit intérieur brut (PIB), assurant 30 % de l'ensemble des emplois et représente 90 % des exportations tunisiennes, a indiqué dimanche le ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari.

Lors de la séance plénière commune de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Zouari a souligné que le ministère oeuvre à concrétiser une part importante des intentions d'investissement enregistrées dans le secteur industriel au cours de l'année prochaine en poursuivant l'accompagnement des entreprises industrielles, le renforcement de leur compétitivité et leur mise à niveau, notamment, pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Il a indiqué que les programmes d'accompagnement et de mise à niveau destinés aux entreprises industrielles représentent une enveloppe d'environ 770 MD. L'État prend en charge l'écart entre le taux de rémunération de l'investissement et le taux d'intérêt moyen dans la limite de trois points de pourcentage afin d'alléger le coût du financement et d'encourager les entreprises à investir et à développer leurs activités.

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Selon le ministre, les mécanismes d'accompagnement mis en place ont contribué à une progression d'au moins 10 % des investissements industriels ainsi qu'à l'amélioration des indicateurs relatifs à l'emploi et à la valeur ajoutée dans plusieurs activités industrielles.

Dans ce contexte, Zouari a fait savoir que les industries agroalimentaires ont enregistré une hausse de 4,5 % de leur valeur ajoutée tandis que les exportations de composants automobiles et d'équipements mécaniques et électriques ont progressé de 8,5 %.

Le ministre a ajouté que la Tunisie a récemment attiré plusieurs nouveaux projets industriels dont une unité industrielle dans le gouvernorat de Béja qui devrait générer 2500 emplois avec la possibilité de porter sa capacité d'emploi à 7500 postes à l'horizon 2029.

Il a également évoqué un projet d'usine à Menzel Bourguiba, dont les investissements s'élèvent à 100 millions de dinars et qui devrait créer 4500 emplois ainsi qu'un projet industriel à El Fahs spécialisé dans la fabrication de volants et de systèmes de sécurité pour automobiles pour un investissement de 84 MD.

Le ministre a estimé que ces projets sont de nature à soutenir le tissu industriel et à renforcer la position de la Tunisie dans les industries mécaniques et électriques ainsi que dans la fabrication de composants automobiles.

Il a notamment mis en avant les compétences disponibles dans le pays, parmi les ingénieurs, les techniciens et les cadres capables d'accompagner le développement des activités industrielles.

S'agissant des entreprises industrielles publiques, Zouari a indiqué que le ministère poursuit ses efforts pour accompagner plusieurs d'entre elles et trouver des solutions permettant de garantir la continuité de leurs activités et leur mise à niveau, dans le cadre d'une démarche visant à préserver ces entreprises et à leur permettre de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions.

Il a cité, à cet égard, la Société tunisienne de sidérurgie "El Fouladh", la société "Les ciments de Bizerte (SCB) et la Société des Ciments d'Oum El Kelil (CIOK) au Kef, la Société Tunisienne du Sucre- STS (sucrerie de Béja) ainsi que la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA) de Kasserine.

Il a précisé que le ministère assure le suivi de leur situation et recherche des solutions pour leur restructuration et l'amélioration de leurs performances.