Tunis — Le ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Salah Zouari, a annoncé un plan d'urgence de trois mois jusqu'à janvier 2027 pour financer la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et le Groupe chimique tunisien (GCT).

L'objectif est de porter la production de phosphate commercial à 4,3 millions de tonnes en 2027 contre 2,8 millions de tonnes attendues en 2026.

S'adressant, dimanche, aux députés, lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) consacrée au budget du ministère pour l'année prochaine, Zouari a assuré que ce plan permettra aux deux entreprises de retrouver leur rythme et d'honorer leurs engagements envers leurs partenaires.

Les premiers résultats sont là. Le plan a décroché des crédits d'environ 500 millions de dinars (MD) garantis par l'Etat.

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Les deux entreprises les utilisent déjà pour régler les dus de plusieurs sociétés. Elles ont aussi lancé 240 MD d'investissements pour relancer l'activité par étapes et améliorer leur performance.

Tout en soulignant que l'objectif de 2027 exige des conditions financières et logistiques adaptées, le ministre a précisé que les difficultés ne se limitent pas à l'extraction et à la production.

Le transport, la transformation et le règlement des impayés des partenaires des entreprises publiques posent également problème. Selon lui, le financement rétablira la confiance des fournisseurs et relancera les services liés à toute la chaîne.

Volet transformation, l'usine de M'dhilla 2, dite "Tifart", entrera en activité en 2027 avec une capacité d'environ 700 000 tonnes. Zouari y voit un appui majeur à la production nationale de phosphate et de ses dérivés.

Tout en rappelant que le plan de redressement court jusqu'à 2035, il en a détaillé les axes. Il s'agit de réhabiliter les unités de production et les usines de transformation, d'achever les projets en suspens et d'acquérir les équipements nécessaires.

Le transport du phosphate sera modernisé, notamment, hydraulique, et la Société tunisienne de transport des produits miniers sera restructurée, a annoncé le ministre, ajoutant que certaines unités prêtes à 90% restent encore inexploités, faute de crédits supplémentaires pour achever leur mise à niveau.

Le programme s'attaquera à ce blocage, a-t-il assuré, annonçant que ce programme prévoit en outre des volets environnemental et social.

La relance de ce secteur ne peut se réduire à la production et aux finances, a-t-il encore précisé.

Deux niveaux de suivi encadrent l'exécution, a révélé Zouari. Il a cité, à propos, la tenue des réunions tous les 15 jours à la présidence du gouvernement et un suivi quotidien assuré par le ministre, l'équipe chargée du dossier et les représentants de la CPG et du GCT.

Objectif fixé : Rétablir progressivement la production dès 2027 et redonner au secteur son rôle économique en procurant des ressources supplémentaires à l'Etat et en renforçant la valeur ajoutée du phosphate tunisien, a-t-il conclu.