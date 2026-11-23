Dans l'Est du pays, la cité Argy a connu une transformation radicale en moins de 15 ans, devenant un point important du trafic de produits illicites. Ce qui a entraîné d'autres problèmes sociaux, touchant notamment les adolescents de la localité.

Une route principale divise la cité Argy en deux segments, deux faces opposées. La cité A a été submergée par une vague de fléaux. La cité B est moins touchée, essayant d'éviter de tomber dans les pièges qui sont juste de l'autre côté de la rue. Le chemin rail où le train ne passe plus depuis des décennies, est devenu la gare principale de drogues dures à Flacq.

Une partie du chemin rail à la cité A.

En plus de dix ans, le paysage s'est transformé, perdant son cachet joyeux et convivial, pour faire place à un trafic de produits illicites à ciel ouvert. «Il est vrai que cité Argy a une réputation de violence, suite à des bagarres après des beuveries entre les habitants, ainsi que la consommation de cannabis, mais cela n'a pas autant impacté la vie sociale des habitants que les drogues dures - héroïne, simik, etc. Zordi fer per pou rant dan site. Argy est devenu le point de distribution de drogues pour l'Est», observe Carlos, un habitant de la cité A de Argy.

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Site lamizik

Connue comme la cité de la musique dans les années 2000, Argy a vu passer de nombreux musiciens dans ces ruelles. Beaucoup d'artistes se sont produits sur le terrain de football ou de basket-ball de la cité Argy, au début de leur carrière musicale. Les frères Denis et Curtis Meunier mettaient à disposition leur maison pour que la musique live existe dans la cité. Avec comme but de promouvoir les jeunes talents de Flacq, ils sont allés jusqu'à organiser un concert sur le terrain de football d'Argy avec la vedette réunionnaise Dominique Barret comme tête d'affiche. «Je garde de bons souvenirs du temps passé à Argy, de l'époque où il faisait bon traîner dans la cité et s'amuser avec les enfants dans les rues.Boukou program inn fer lor terin basketball Argy, Ti koumanse gramatin fini landemin gramatin. Retourn nou sa lepok-la kot tou zanfan ti pe viv dan enn lanvironnman korek», se remémore Jacques, un autre habitant.

Le terrain de football d'Argy, rénové par les habitants.

Elle est loin cette époque où la musique était la marque de fabrique de cité Argy. Le centre névralgique de la musique traditionnelle. «Kan koz lamizik lapo ravann dan Flacq, bizin koz Argy. Lamizik ti prezan gramatin ziska tanto», explique Jacques. Aujourd'hui, les percussions ne résonnent plus, les klaxons des guetteurs et les vrombissements des moteurs des voitures des «patrons» ont remplacé les mélodies.

Simik

C'est dans les années 2014-2015 que la première vague de drogues de synthèse, dites simik, a fait son entrée dans la cité A. Et elle s'est installée avec aisance. «Il y avait même un chapiteau planté sur le chemin rail où la vente se faisait comme dans un supermarché. Simik inn fer enn gro ravaz net dan site Argy», témoigne Carlos. L'argent facile et le chômage ont entraîné les jeunes dans la voie du trafic. «Beaucoup de jeunes se sont improvisés dealers et jockeys et la situation empire d'année en année. Il n'est pas conseillé de s'aventurer dans ce coin de la cité A, sauf si tu vas acheter de la drogue», constate avec regret Carlos. Il poursuit son observation, en notant que certains se sont reconvertis en trafiquants après un séjour en prison. «Bann ki ti zis konsomater inn vinn zoke ou trafikan. Prizon inn sanz zot, inn fer zot gagn bann lezot kontak pou rant dan trafik».

Zero lekol

Il a vu la transformation de sa cité, impuissant face à une descente aux enfers des jeunes de la localité. «Des adolescents travaillent comme guetteurs pour les trafiquants, on les retrouve à chaque coin de rue, flânant, jouant comme si de rien n'était, mais ils sont attentifs aux moindre s mouvements suspects ou à chaque passage d'une voiture de police», explique Carlos. Outre la drogue, la non-scolarisation des enfants est une autre préoccupation de la localité. «Trwakar zanfan pa al lekol dan sa sekter-la. Zot fini zot letan lor terin basketball. Apre tanto zot retourn kot zot. Mama-papa dan simik, bann zanfan-la preske a labandon», regrette Jacques, le regard perdu.

L'intersection entre la Cité B et le morcellement Argy

Malgré ce tableau sombre, il y a du positif aussi à cité Argy, poursuit Carlos. Le terrain de foot est un exemple de résistance. Jadis occupé par des consommateurs de drogues, ces derniers ont été chassés pour permettre aux enfants de profiter des lieux et faire place à la tenue d'un tournoi de football organisé par le poste de police de Centre de-Flacq. «Le terrain de foot se trouve dans la cité B. On ne va pas dire que ce coin est parfait, il y a quelques consommateurs, mais la situation n'est pas aussi visible et alarmante que de l'autre côté de la route, dans la cité A», souligne Carlos. Le train ne siffle plus, la musique fait silence dans les ruelles d'Argy pendant que le fléau de la drogue hurle encore plus fort.

La route principale qui sépare Cité Argy en deux secteurs.

Dhanraj Kissoon, président sortant du conseil de district de Flacq : «On mise beaucoup sur le sport pour sortir les jeunes du fléau de la drogue»

Conscient de la situation du trafic des drogues et de la consommation de produits illicites par les jeunes de la cité Argy, Dhanraj Kissoon dresse un bilan des actions entreprises pour lutter contre ce mal. «Depuis des années, la cité Argy est touchée par ce fléau. Au niveau du conseil de district, on a mis l'accent sur le sport comme l'une des options pour lutter contre ce problème, tout en essayant de sortir un maximum de jeunes victimes de la drogue de cet enfer.» Avec l'aide du ministère de la Jeunesse et des sports, plusieurs activités ont eu lieu dans le quartier. «On a organisé des tournois de pétanque et de football. On aide des jeunes pour pratiquer de l'athlétisme, en leur donnant des aides pour suivre les entraînements. On aide aussi l'équipe de football d'Argy.» Outre le sport, des séances de prévention et de sensibilisation contre les méfaits de la drogue sont aussi dispensées dans le centre communautaire d'Argy. «Nou organiz boukou latelie prevansion e nou trouve ki ena bann zenn ki pe arive sorti dan ladrog ek koumans travay. Boukou zenn inn gagn travay dan lotel. Kot nou kapav nou ed zot pou gagn travay».