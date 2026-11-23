Le Central Electricity Board (CEB) a déclenché une alerte jaune le vendredi 20 novembre à partir de 18 heures, cela en raison des réserves de production d'électricité particulièrement limitées. À l'origine de cette situation : une panne à la centrale de Nicolay, qui a entraîné une perte de capacité de 20 mégawatts. Alors que la demande en électricité pourrait atteindre les 520 MW aux heures de pointe, entre 18 heures et 21 heures, la marge de réserve du réseau s'avère plutôt restreinte.

Selon Thierry Ramasawmy, responsable de la communication du CEB, la panne d'un moteur survenue à la centrale de Nicolay est venue accentuer la pression sur le réseau électrique. Les équipes techniques sont mobilisées pour procéder aux réparations. Âgées de plus de 30 ans, ces turbines nécessitent des investigations techniques poussées. Les ingénieurs du CEB travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes indiens maîtrisant cette technologie, afin de faire avancer le diagnostic et les réparations. «Nous faisons de notre mieux. Nous travaillons aussi sur une fall back position, en cas de besoin».

Face à cette situation de relative précarité dans la fourniture électrique, un appel a été lancé à la population, pour une consommation maîtrisée. Un appel qui a été entendu. «Nous remercions le public pour l'effort qui a été consenti vendredi soir.» La mobilisation de la population et la contribution de plusieurs établissements hôteliers ont permis au CEB de franchir sans encombre une nouvelle période de forte demande en électricité. Vendredi soir, vers 19 heures, la consommation nationale avait déjà atteint un pic de 487,5 MW, sans toutefois entraîner de délestage partiel ni le déclenchement du niveau d'alerte rouge.

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Dans un communiqué, le CEB souligne que les efforts des consommateurs, conjugués à la participation de certains établissements hôteliers au Demand Response Programme, ont permis de mobiliser environ 10 MW chacun. Une contribution qui a joué un rôle important dans la gestion de ce pic de consommation, particulièrement sensible en cette période estivale. Qu'en est-il de la situation en week-end ? «Nous ne ressentons pas la même pression, la demande est moindre», indique Thierry Ramasawmy.

Si cet épisode d'alerte jaune s'est achevé sans coupure d'électricité, le CEB appelle néanmoins à ne pas relâcher les efforts. Une nouvelle soirée de forte demande pourrait survenir au cours de la saison chaude. Le CEB invite ainsi les Mauriciens à maintenir leurs bonnes habitudes, en évitant le gaspillage et en limitant autant que possible leur consommation durant les heures de pointe.

Tout en remerciant la population pour sa compréhension et sa solidarité, le CEB rappelle que la stabilité du réseau électrique repose aussi sur les petits gestes quotidiens de chacun. Un effort collectif qui pourrait s'avérer déterminant si la demande venait à nouveau mettre le réseau sous pression. «Ekonomiz lenerzi, ed nou pou ed ou !» : un appel à la responsabilité collective que le CEB souhaite voir se poursuivre au-delà de cette première soirée maîtrisée.