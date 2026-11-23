interview

Les flamboyants, également appelés «bouke-banane», se distinguent par leurs fleurs rouge vif qui illuminent les paysages à l'approche du nouvel an. Leur floraison spectaculaire est devenue un symbole emblématique de la saison estivale dans l'île.

A-t-on constaté une floraison plus précoce des flamboyants cette année à Maurice ? Est-ce un phénomène inhabituel par rapport aux années précédentes ?

Il est difficile voire impossible, de répondre à une telle question concernant les flamboyants à Maurice sans une analyse spécifique robuste sur des données récoltées de façon rigoureuse et sur une période de temps suffisamment longue pour une validation statistique. Sans cela on reste dans le domaine de l'hypothétique, ou d'une possibilité que oui, mais sans véritable confirmation scientifique. Mais cela dit, il est établi par ailleurs que les flamboyants fleurissent généralement plus tôt quand il fait plus chaud. Mais ce n'est pas une relation aussi simple que cela, puisque le déclenchement de la floraison chez les plantes est souvent multifactoriel, incluant aussi des conditions d'humidité, d'ensoleillement, et d'autres facteurs aussi, qui peuvent inclure le degré de floraison de la saison précédente, entre autres.

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Observe-t-on également une maturation précoce de certains fruits de saison ? Ces changements dans les cycles naturels sont-ils révélateurs d'un dérèglement saisonnier ?

Encore une fois, c'est une situation complexe, avec certaines espèces de fruitiers pouvant effectivement fleurir et fructifier plus tôt que précédemment mais d'autres partant plutôt dans des cycles de floraisons/fructifications plus erratiques d'une année à l'autre, que nécessairement précoce. C'est une situation qui découle du conditionnement souvent complexe et multifactoriel de la floraison, et qui de plus varie entre espèces différentes. Avec les changements climatiques courants, on peut s'attendre effectivement à des dérèglements saisonniers.Mais leurs incidences et leurs importances ne peuvent se révéler au final qu'au bout d'études spécifiques pour mesurer l'amplitude des effets, sinon on restera dans le flou d'une approche anecdotique qui se rapproche plus de l'amateur que de l'expert.

Dans quelle mesure le changement climatique peut-il expliquer ces phénomènes ? D'autres facteurs, comme les variations de température, la pluviométrie ou les conditions environnementales, peuvent-ils également jouer un rôle ?

Il faut bien distinguer conditions météo (le 'temps qu'il fait' ou «weather» en anglais, qui, dans un lieu donné varie beaucoup d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, etc.), du climat («climate» en anglais, qui est la moyenne des conditions météorologiques dans un lieu donné, sur une durée relativement longue, souvent d'au moins 30 ans). Donc quand on parle de 'variation de température' on parle plus du temps («weather») et dans le contexte de la température, quand on parle de 'changement climatique' on se réfère à un changement de température moyenne sur au moins 30 ans par rapport aux périodes précédentes.

Maintenant que cette distinction est établie, on peut affirmer que les deux influent sur les floraisons : la météo influe sur les floraisons de façon plus immédiate (par exemple, un sévère coup de sècheresse réduira la floraison), alors que le changement climatique apporte son influence sur un lapse de temps plus long (par exemple, une floraison commençant six jours plus tôt qu'il y a 30 ans). Les impacts des deux interagissent, d'où un besoin, afin de répondre à la question, de dissocier entre impacts de 'conditions climatiques' et impacts de 'changements climatiques', qui se fait par la modélisation d'attribution. Et, oui effectivement, plusieurs facteurs influencent la floraison.

Existe-t-il un inventaire ou une étude scientifique permettant de recenser le nombre de flamboyants présents à Maurice ? Leur population est-elle en augmentation ou en diminution au fil des années ?

Je doute fort qu'un tel recensement existe, ce qui empêche de valider toute tendance à l'augmentation ou à la diminution. Même pour les espèces économiquement plus importantes il n'a pas été possible d'avoir ce type d'information. Une de mes doctorantes, Geetika Bhanda, dont l'étude se focalise sur comment mieux protéger les récoltes de fruits, a été obligée de faire ses propres recensements des fruitiers à Maurice. Par exemple, en couplant télémétrie et vérification de terrain on estime à 192 000 arbres de litchi, manguier et longanier à Maurice. De telles études coûtent en temps et ressources. Et malheureusement, l'investissement de notre pays en recherche se situe vers 0,26 % du PIB alors que la moyenne pour les pays comme nous («Upper middle income»), se situe vers 2,1 %, huit fois plus que nous. Il faut donc s'habituer à ce qu'ici plus qu'ailleurs, beaucoup de questions restent sans réponse.

Si les flamboyants commencent à fleurir dès octobre, peut-on s'attendre à ce que leur floraison soit terminée bien avant janvier ? Cela signifie-t-il que nous risquons de ne plus observer les flamboyants en fleurs durant la période habituelle des fêtes de fin d'année ?

Si la tendance est avérée et qu'elle continue, ce qui est probable vu les changements climatiques courants et la biologie de l'espèce, on aura effectivement moins de floraisons s'étendant jusqu'à janvier ou février. Mais il est très improbable que nous n'ayons plus du tout de floraisons en janvier. Il existe une grosse variabilité entre arbres, allant de trois à 12 semaines de floraison. De plus, il existe une variation spatiale marquée avec les arbres vers le centre de l'île qui fleurissent plus tardivement que dans les zones basses.

Et la variabilité interannuelle des conditions météorologiques peut faire glisser la floraison de quelques semaines d'une année à l'autre. Toutes ces variabilités, prises dans leur ensemble, font qu'il est extrêmement improbable de ne plus avoir de flamboyants qui fleurissent en fin d'année. Probablement au fil de beaucoup de temps, on se retrouvera avec des floraisons de moins en moins spectaculaires en cette période de l'année.

À terme, ces changements dans les cycles de floraison pourraient-ils affecter certains repères saisonniers et culturels à Maurice, notamment l'apparition des «boukebanane» en janvier ?

A très long terme, peut-être un tout petit peu. Des recherches sur la floraison des plantes dans les tropiques par rapport aux changements climatiques démontrent des décalages relativement modestes par rapport aux fluctuations interannuelles beaucoup plus larges liées à la météo. En gros, les changements climatiques décalent la floraison dans les tropiques d'environ deux jours par décennie, se rapportant à deux-quatre semaines par siècle. C'est plutôt imperceptible à l'échelle humaine, d'autant plus que de tels changements se retrouvent dans une large mesure masqués par des variations interannuelles beaucoup plus conséquentes.

Au final, selon toute probabilité, cela fera qu'on s'y habituera au fil du temps grâce au 'syndrome de référence changeante' («shifting baseline»). Mais si on le veut aussi pour mieux s'y préparer, on pourra au fil du temps favoriser la propagation d'individus à floraison tardive relativement aux individus à floraison précoce.