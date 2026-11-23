Cette émission nous emmène au coeur des traditions des Yanzi, un peuple originaire de l'ancien Bandundu, dans l'actuelle province du Kwilu. Chez eux, la famille s'organise autour de la lignée maternelle, une réalité qui donne à l'oncle maternel une place particulière dans la vie des enfants, parfois même dans leur éducation, leur scolarisation et leur accompagnement au quotidien.

Pourquoi cette responsabilité revient-elle à l'oncle plutôt qu'au père biologique ? Quel rôle le père continue-t-il de jouer auprès de ses enfants ? Et comment ces pratiques ancestrales s'adaptent-elles aux évolutions de la société moderne ?

Avec notre invité, Paul Masafwa, membre de la communauté Yanzi, nous découvrons les fondements du système matrilinéaire, son influence sur les relations familiales, le mariage et l'éducation des enfants. Nous nous intéressons également à la place de la femme dans cette organisation sociale ainsi qu'aux changements qui transforment progressivement ces traditions. Un voyage passionnant au coeur d'une identité culturelle qui continue de façonner la vie de nombreuses familles aujourd'hui.