Des élèves de deux écoles primaires de Lubero-Centre, au Nord-Kivu, ont été sensibilisés à leurs droits et aux mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. L'activité a été organisée samedi par le Collectif féminin pour l'innovation et la stabilisation (CFIS), à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre.

Les élèves des écoles primaires Ufahamu et Masemi ont notamment été informés sur leurs droits, les mesures barrières à respecter en milieu scolaire et les gestes de prévention contre Ebola.

À cette occasion, des kits de lavage des mains et des échantillons de savon liquide fabriqué par les femmes de cette organisation leur ont également été remis, dans le cadre du projet « Inuka Mwanamuke ».

Les enfants comme relais de sensibilisation

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Pour Joselyne Nzenze Mutsumbirwa, coordonnatrice du CFIS, cette initiative vise également à faire des enfants des relais de sensibilisation au sein de leurs familles et de leurs communautés.

« Les enfants ont droit à la santé aussi », rappelle-t-elle, soulignant l'importance de les informer sur les moyens de prévenir les maladies.

La responsable du CFIS indique que cette activité a également concerné des enfants vivant dans des zones affectées par les conflits, dont certains sont déplacés de guerre.

La Journée mondiale de l'enfance est célébrée chaque année le 20 novembre. L'édition 2026 était placée sous le thème : « Mon monde, mes droits, mon avenir ».