L'entrepreneuse sénégalaise Ndèye Anna Ndiaye sera élevée au rang de Docteur Honoris Causa par l'Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA), au titre de la promotion 2026. La cérémonie de distinction est prévue les 26 et 27 novembre à Bangui, en République centrafricaine.

Selon un communiqué de son secrétariat, cette distinction récompense « son engagement dans la transition énergétique, l'entrepreneuriat à impact et le développement des communautés rurales ».

Directrice générale de GIWA-ANVO ENERGY et d'Optimiz Group, «elle intervient notamment dans l'électrification rurale de 61 villages au Sénégal, en partenariat avec l'ASER. Elle développe également des solutions de réfrigération solaire destinées aux femmes rurales productrices et des initiatives en faveur des populations déplacées en Casamance», souligne la même source.