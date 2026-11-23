Le Premier ministre, Prof. Kamil Idris, est arrivé lundi au Caire pour une visite officielle de deux jours. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre égyptien de l'Agriculture, Alaa Farouk, le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Caire, l'ambassadeur Omar Al-Farouk, ainsi que l'assistant du ministre égyptien des Affaires étrangères chargé des affaires soudanaises, l'ambassadeur Hani Salah.

Au cours de cette visite, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne doivent tenir des consultations avec les dirigeants égyptiens sur les questions d'intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, dans le but de la porter à un niveau supérieur au bénéfice des deux peuples.

La délégation comprend également le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddin Salem, le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eiser, le secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Soudan, Al-Moatasem Abdallah Ahmed, ainsi que plusieurs autres responsables.