Harel Mallac & Co Ltd réalise un chiffre d'affaires de Rs 2,5 milliards pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026, en progression de 7 % par rapport à la même période de 2025. Les résultats non audités montrent également une amélioration des performances des segments Technology et Equipment & Systems sur cette période. Le groupe enregistre toutefois une perte après impôt de Rs 65 millions sur neuf mois, contre Rs 56 millions à la même période en 2025.

«La croissance de nos revenus et l'amélioration des résultats de certaines activités doivent se traduire en une rentabilité durable et une meilleure génération de trésorerie pour le groupe. Notre priorité est de consolider ces progrès, avec la même exigence de discipline financière et d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de nos activités», déclare Rajeev Fagoonee, Chief Finance Officer du groupe Harel Mallac.

Sur neuf mois, le segment Technology enregistre une hausse de 33 % de son chiffre d'affaires, atteignant Rs 501 millions, contre Rs 377 millions à la même période en 2025. Il ramène sa perte après impôt de Rs 42 millions à Rs 11 millions. Le segment Equipment & Systems voit son chiffre d'affaires progresser de 10 %, à Rs 609 millions, et dégage un bénéfice après impôt de Rs 2 millions, contre une perte de Rs 35 millions un an plus tôt.

Les segments Technology et Equipment & Systems représentent ensemble un chiffre d'affaires de Rs 1,1 milliard sur les neuf premiers mois de l'année, soit environ 45 % des revenus du groupe, contre environ 40 % à la même période en 2025. Le segment Equipment & Systems fait figure de locomotive de cette progression, qui inclut également les synergies commerciales avec le segment Technology dans la région. Ceci constitue un point d'appui pour la poursuite de la transformation du groupe.

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Le segment Chemicals reste sous pression, avec un chiffre d'affaires de Rs 1,2 milliard et une perte après impôt de Rs 107 millions, comparée à une perte de Rs 48 millions à pareille époque en 2025. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte marqué par des pressions sur les marges des engrais, une demande industrielle plus faible, notamment en raison de la contraction de l'industrie textile locale, et des coûts d'approvisionnement et de logistique demeurant affectés par les tensions au Moyen-Orient.

Harel Mallac poursuit sa transformation avec une attention soutenue à la rentabilité de ses activités et à la gestion de sa trésorerie, tout en maintenant une approche prudente pour le quatrième trimestre.