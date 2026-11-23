Dakar — La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) relative à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sera rendue mardi dans le courant de l'après-midi, a-t-on appris auprès de cette juridiction.

Selon le TAS, seules les informations communiquées par ses canaux sont considérées comme officielles, et toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS.

"Le TAS interrompt toute communication avec les médias concernant cette décision jusqu'à son annonce officielle", ajoute la même source.

La FSF avait saisi le TAS pour demander l'annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 après avoir considéré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, alors que le match s'était soldé sur le terrain par une victoire des Lions sur le score d'un but à zéro.

L'audience s'était tenue le 8 octobre dernier à huis clos, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse.