Dakar — Une exposition du chanteur et bassiste sénégalais Alune Wade, inaugurée dans le cadre du volet Off de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar 2026 (19 novembre-19 décembre), se propose de contribuer à réhabiliter l'image du Noir pour en faire un sujet de sa propre histoire sur la scène mondiale, après être resté longtemps hors cadre, notamment pendant la colonisation.

Intitulée "Hors-champ", cette exposition, qui se tient au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, s'inscrit dans le prolongement du parcours musical d'Alune Wade.

Elle a nécessité trois années de recherche, a confié l'artiste lors du vernissage de l'exposition, dimanche, ajoutant que cette initiative vise "raconter notre propre histoire, car elle a toujours été racontée par d'autres".

En collaboration avec Florence Alexis, directrice artistique et scénographe, l'exposition part de l'époque coloniale pour mettre en exergue la manière dont les peuples africains, asiatiques ou amérindiens passent "du statut d'objets, via une image imposée et déshumanisante, à celui de sujets de leur propre histoire sur la scène mondiale".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le récit de l'artiste, présenté en trois actes plus un épilogue, débute par l'ère coloniale, quand le Noir était objet de décor, de caricatures et de divertissements.

Le deuxième acte met en exergue les combats d'émancipation culturels et politiques des XIXe et XXe siècles avec les luttes pour les droits civiques aux Etats-Unis, le mouvement de la Négritude avec Léopold Sédar Senghor et les autres, de même que le premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956.

L'artiste évoque aussi le premier Festival mondial de arts nègres de 1966, celui de Lagos et puis l'émergence des cultures urbaines, qui se nourrissent notamment du hip hop et du sport, jusqu'au basculement des années 1990 vers des représentations en voie de réparation au XXIe siècle.

Il s'appuie sur des figures noires comme Nelson Mandela, Bob Marley, Michael Jordan, Joséphine Baker, Katoucha Niane et autres Oumar Sy pour rectifier "l'image fabriquée" du Noir.

Son travail s'inspire de couvertures de journaux ou de magazines comme "Times", mais fait aussi référence à des rôles principaux de films ou à des disques célèbres, toutes choses ayant permis au Noir de déjouer "un jeu de miroir truqué".

"Ni réquisitoire ni célébration naïve, l'exposition est à la fois un geste de mémoire et un manifeste de puissance créative : un autre et plus fidèle miroir, qui invite le visiteur au regard critique sur notre présent", a expliqué Alune Wade.

L'exposition sera complétée par deux tables rondes organisée ce lundi au Grand-Théâtre, en plus de la projection du film "Mariannes noires" de Mame-Fatou Niang et Kaytie Nielsen.

En plus de l'écrivaine sénégalaise Ken Bugul, d'autres figures littéraires sont attendues à ces deux rencontres, parmi lesquelles Rokhaya Diallo, Britanie Lenga (Culture Dorée), Chrystèle Saint-Louis Augustin, Mame-Fatou Niang et Florence Alexis.