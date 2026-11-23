Dakar — Le Sénégal accueille l'assemblée générale de la Confédération internationale des alumni de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut national du Service public de France, à partir de jeudi, une rencontre qui se tient pour la première fois en Afrique de l'Ouest, apprend-on des organisateurs.

Prévue pour se poursuivre jusqu'au 28 novembre, la rencontre se tient à l'hôtel Le Ndiambour, à Dakar, sous l'égide de l'Association sénégalaise des anciens élèves et auditeurs de l'École nationale d'administration (ENA) et de l'Institut national du Service public (INSP) de France (ASENA/INSP).

Cette association est présidée par Abdoulaye Guèye, secrétaire général du ministère des infrastructures, par ailleurs président en exercice de la Confédération internationale des alumni de l'ENA/INSP de France.

Selon un communiqué parvenu à l'APS, cette assemblée générale, "placée sous le haut patronage" du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cet évènement "se tient pour la première fois au Sénégal et en Afrique de l'Ouest".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il réunira d'éminentes personnalités, notamment M. Jean-François VERDIER, président de l'association française, M. Jérôme Filippini, Directeur de l'INSP de France, Mme Emmanuelle Blatmann, nouvelle Ambassadrice de France au Sénégal ainsi que les représentants d'une vingtaine d'associations nationales venant de tous les continents", ajoute le communiqué.

La rencontre, réunissant des alumni venus de France et de plusieurs continents, se veut "un cadre privilégié d'échanges et de réflexion autour des enjeux de l'action publique, du développement économique et social ainsi que du renforcement des relations entre l'Institut national du Service public de France et la Confédération internationale des alumni de l'école française du service public".

D'après le communiqué, cette assemblée générale a notamment pour objectifs de "renforcer la coopération entre les administrations", de "consolider les relations amicales entre anciens élèves", de "contribuer au rayonnement international de l'INSP", à travers ses rencontres annuelles et ses différentes initiatives.

"La journée du vendredi 27 novembre 2026 va être consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture de l'Assemblée générale, sous la présidence du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.

"Elle sera suivie d'un panel de haut niveau qui se tiendra à l'hôtel Le Ndiambour, autour du thème : « L'Afrique face aux enjeux et défis de la gouvernance mondiale »", ajoute le communiqué.

"Dans un contexte international marqué par les tensions économiques, les crises sécuritaires et les transformations technologiques, cette rencontre vise à susciter une réflexion stratégique sur la capacité du continent africain à mieux faire entendre sa voix et à défendre ses intérêts dans les instances internationales", relèvent les organisateurs.

Les travaux seront clôturés, le samedi 28 novembre 2026, par l'Assemblée générale de la Fédération des associations africaines des anciens élèves de l'ENA/INSP de France, indique le communiqué, selon lequel cette rencontre sera consacrée à l'adoption des nouveaux statuts et à l'élection du nouveau Bureau.