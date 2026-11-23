Dakar — L'écrivain sénégalais et lauréat du prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr, rend hommage au parcours du gardien des Lions, Édouard Mendy, depuis ses débuts difficiles, marqués par une période d'inactivité, jusqu'à ses consécrations en Ligue des champions européenne et à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dans un éditorial intitulé "pour saluer Édouard Mendy", publié en ouverture du premier numéro de "Gaïndé", le nouveau magazine de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Ce magazine dédié à l'actualité des sélections nationales et au développement du football sénégalais a été publié le 12 novembre dernier, en marge de la rencontre ayant opposé l'équipe nationale du Sénégal à celle du Soudan (4-1) au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Conçu comme un "support de référence et de proximité avec le public sportif", ce premier opus s'ouvre sur un éditorial signé par l'écrivain sénégalais et lauréat du prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr.

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Intitulé "Pour saluer Édouard Mendy", ce texte rend hommage au parcours du portier des Lions, depuis ses débuts difficiles, marqués "par une période d'inactivité, jusqu'à ses consécrations en Ligue des champions européenne et à la Coupe d'Afrique des nations."

Dans cet hommage, l'écrivain revient également sur les qualités sportives du gardien sénégalais, qu'il décrit comme un portier "d'envergure et de réflexes, immense sur sa ligne, énergique dans ses sorties" et dont le jeu au pied s'est progressivement amélioré au fil des années.

Lauréat du prix Goncourt 2021, avec son ouvrage : "La Plus Secrète Mémoire des hommes", M. Sarr évoque également la célèbre erreur commise par Édouard Mendy le 6 avril 2022, lors du quart de finale aller de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid. À Stamford Bridge, le gardien sénégalais avait manqué sa relance au pied, permettant à Karim Benzema de récupérer le ballon et de marquer dans le but laissé ouvert, lors d'une rencontre remportée 3-1 par les Madrilènes, grâce à un triplé de l'attaquant français.

Mohamed Mbougar Sarr relativise toutefois cet épisode, qu'il considère comme un fait de jeu isolé au regard de la carrière du portier sénégalais. Au-delà de ses performances individuelles, l'auteur du livre "De purs hommes" inscrit Édouard Mendy dans l'histoire de la génération dorée des Lions, aux côtés de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye. Il voit en ces quatre joueurs un "carré d'as qui, malgré quelques désillusions, aura offert au peuple sénégalais quelques-unes de ses plus pures et extraordinaires joies".

L'auteur souligne également "le professionnalisme du gardien, son comportement en dehors des terrains ainsi que sa capacité à exprimer des positions fortes lorsque les circonstances l'exigent". Il rappelle sa prise de parole en 2024 pour déplorer l'absence de photos officielles de la Fédération sénégalaise de football, une situation qui avait ensuite été corrigée par l'instance. Dans les dernières lignes de son éditorial, l'écrivain exprime sa reconnaissance envers le portier des Lions, saluant un grand gardien, de ceux qui "rassurent et font gagner des compétitions". Il conclut son hommage par ces mots empreints d'émotion : " Chapeau bas, Edou, et belle retraite. Tu l'as méritée. Et mérité notre gratitude éternelle et notre amour".

Le premier numéro du magazine "Gaïndé" est accessible gratuitement en version numérique sur les plateformes officielles et le site internet de la Fédération sénégalaise de football. Édouard Mendy a annoncé le 13 septembre dernier la fin de sa carrière internationale dans une vidéo dans laquelle il est revenu sur son parcours avec les Lions. Présent en sélection depuis septembre 2018, le gardien d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, a remporté deux Coupes d'Afrique des nations (CAN) et disputé deux phases finales de Coupe du monde avec le Sénégal.

Il figure également parmi les dix nommés pour le Trophée Yachine 2026, qui récompense le meilleur gardien de l'année dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'Or organisée par le magazine France Football.