Dakar — Les footballeurs Boulaye Dia et Mamadou Kaly Sène, buteurs avec leurs clubs respectifs, sont les deux Sénégalais les plus en vue ce week-end dans les différents championnats étrangers.

Ce week-end, les footballeurs sénégalais n'ont toutefois pas été très prolifiques.

En France, Boulaye Dia a réussi à tirer son épingle du jeu en ouvrant le score à la 27e mn pour Rennes (9e), lors de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Son équipe a finalement concédé le nul (1-1) face à Lorient, où évoluent l'attaquant de 23 ans Souleymane Faye et le gardien de but Bingourou Kamara. Buteur avec les Lions, il y a dix jours, lors du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 contre le Soudan (4-1), l'attaquant sénégalais, en grande forme depuis son arrivée à Rennes, poursuit sur sa belle dynamique.

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Il compte désormais sept buts toutes compétitions confondues. Il évolue à Rennes aux côtés de son compatriote Issa Soumaré. L'autre Sénégalais à s'être illustré ce week-end est Mamadou Kaly Sène, sociétaire des Young Boys, en Super League suisse. L'attaquant de 25 ans a permis à son équipe de mener 2-1 avant de délivrer une passe décisive sur le troisième but. Les Young Boys (2e) se sont finalement imposés (3-2) face à Thoune, lors de la 14e journée du championnat.