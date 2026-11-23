Ziguinchor — Essamay FC a remporté, dimanche le choc qui l'opposait au Casa Sports sur le score d'un but à zéro, remportant ainsi le premier derby de l'histoire entre les deux clubs de la région de Ziguinchor (sud) dans l'élite du football sénégalais.

Le but victorieux a été inscrit par Joaquim Sagna sur pénalty à la 64ème minute de jeu, devant un public venu en masse au stade Aline Sitoé Diatta, lors de ce match comptant pour la sixième journée du championnat du Sénégal de football professionnel. Avec ce succès, le deuxième de suite, Essamay FC totalise huit points et monte à la huitième place du classement général. Son adversaire du jour, le Casa sport reste scotché à la quatorzième place, avec trois points, sans la moindre victoire, après six journées. Les verts comptent le même nombre de points que les deux équipes relégables.