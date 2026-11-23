Le ministère saoudien des Affaires étrangères a fermement condamné les attaques menées par drones contre la capitale soudanaise, Khartoum, qui ont notamment visé un bâtiment des Nations unies, faisant des victimes civiles et causant des dégâts à des biens et infrastructures civils.

Dans un communiqué publié samedi , le ministère a réaffirmé le rejet catégorique du Royaume de ces attaques, soulignant la nécessité de respecter le droit international humanitaire, de protéger les civils, les infrastructures civiles et les locaux des organisations internationales, ainsi que de garantir la sécurité de leur personnel.

L'Arabie saoudite a également réitéré son attachement à la sécurité, à la stabilité, à l'unité et à la souveraineté du Soudan, ainsi qu'à la préservation de ses institutions légitimes. Elle a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.