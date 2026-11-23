Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minnawi, a accueilli favorablement la visite d'une délégation française composée de parlementaires, d'avocats, de journalistes et de représentants de la société civile. Il a salué son soutien au peuple soudanais face aux violations commises par les forces rebelles et souligné l'importance de porter les faits à la connaissance de la communauté internationale et de documenter les crimes.

Lors d'une rencontre organisée à l'hôtel Al-Salam Rotana, en présence de la délégation, Minnawi a dénoncé des actes de génocide, de nettoyage ethnique, des meurtres, des viols et d'autres violations à grande échelle attribués aux milices au Darfour et dans d'autres régions du pays. Il a appelé à recueillir les témoignages et les preuves en vue de présenter ces éléments devant les institutions parlementaires et internationales auxquelles participent les membres de la délégation.

Abordant la proposition de trêve, le gouverneur a exprimé des réserves sur sa crédibilité, accusant les Émirats arabes unis de financer et de soutenir les forces rebelles. Il a notamment rappelé les exactions commises à El-Geneina, El-Fasher et dans le camp de Zamzam, estimant que la proposition de trêve était intervenue après les massacres d'El-Fasher.