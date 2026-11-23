La membre du Conseil souverain de transition, Dre Nawara Abou Mohamed Mohamed Taher, a rencontré dimanche le wali de l'État du Nahral-Neil, Mohamed al-Badawi Abdelmajid.

La rencontre a porté sur la situation générale dans l'État, notamment sur les questions sécuritaires, ainsi que sur l'avancement des projets de développement et des services.

Dre Nawara a salué les efforts déployés par le gouvernement de l'État pour assurer l'approvisionnement en produits de première nécessité et améliorer les services, contribuant ainsi à la stabilité et au développement de la région.

De son côté, le wali a salué l'intérêt qu'elle porte aux affaires de l'État et son suivi des préoccupations de la population, réaffirmant la volonté de son gouvernement de mobiliser les moyens nécessaires pour le développement.