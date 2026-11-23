Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a présenté dimanche ses condoléances à la famille du lieutenant-colonel martyr Osama al-Sadek AbdelWakil, dans la localité d'Al-Mahass Ketrang, à Khartoum.

À cette occasion, il a rendu hommage aux militaires tombés au combat pour défendre la souveraineté du Soudan, affirmant que leurs sacrifices renforçaient la détermination de l'armée à poursuivre les combats jusqu'à l'accomplissement de ses objectifs.

Al-Burhan a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir et à prendre en charge les familles des victimes. Il a également déclaré que les milices et leurs alliés n'avaient aucune place dans l'avenir du Soudan, appelant leurs combattants à déposer les armes et à se rendre, faute de quoi ils seraient confrontés à une défaite militaire totale.

Le chef de l'armée s'est dit convaincu de la victoire finale, saluant la détermination des forces armées et la volonté du peuple soudanais.