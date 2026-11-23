La population baisse, les jeunes rêvent d'ailleurs, la drogue de synthèse gagne les quartiers et la violence domestique ne recule pas. Fort de 33 ans de travail social à Roche-Bois et de son expérience à la tête de NATReSA, l'auteur croise les regards du psychologue, du sociologue et de l'anthropologue, et propose huit pistes pour redonner un horizon au pays.

Maurice reste une réussite économique en Afrique. Pourtant, sa société montre des signes de fatigue. Au 31 décembre 2025, la République comptait 1 241 856 habitants, soit 2 621 de moins qu'un an plus tôt. Les naissances dépassent encore les décès, mais de 565 seulement, et l'émigration fait basculer le solde dans le négatif. Les 65 ans et plus représentent déjà 14,8 % de la population.

Les chiffres disent l'ampleur des problèmes. Le terrain, lui, montre comment ils se nouent dans la vie des familles. C'est ce double regard que je propose ici.

Une souffrance qui rajeunit

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Le psychologue voit d'abord une jeunesse en détresse. Befrienders Mauritius reçoit désormais des appels d'enfants dès dix ans, pour stress scolaire, harcèlement, conflits familiaux ou isolement.

La drogue de synthèse en est le symptôme le plus visible : 1 594 cas et 1 650 arrestations entre janvier 2025 et juin 2026. Une dose se vend entre Rs 25 et Rs 50, le prix d'un en-cas. Ces produits servent d'anesthésiant contre l'ennui, l'échec scolaire et l'absence de perspective. Pour certains jeunes, la drogue devient même un métier quand l'emploi légal paraît hors d'atteinte.

À la tête de NATReSA, au temps de l'héroïne, j'ai retenu une leçon toujours valable : on ne sort pas d'une dépendance par la seule sanction. Il faut du temps, un accompagnement médical, psychologique et social, et le soutien de la famille. J'avais alors créé la National Prevention Unit, dédiée à la prévention auprès des jeunes, scolarisés ou non. Les drogues de synthèse, moins chères et plus imprévisibles, touchent aujourd'hui des usagers plus jeunes. Atteindre ceux qui ont quitté l'école reste le point faible des campagnes.

Chez les adultes, une inflation remontée à 6,4 % en octobre entretient une anxiété diffuse qui se reporte sur la famille. La violence domestique en est l'expression la plus grave : 7 562 cas signalés en 2025 et une dizaine de féminicides par an.

Le sociologue voit un pacte implicite en crise. Il promettait qu'étudier mène à un bon emploi, et qu'un bon emploi permet de fonder un foyer sur l'île. Ce pacte ne convainc plus. Selon l'Afrobarometer 2026, 52 % des Mauriciens ont déjà envisagé d'émigrer, contre 26 % en 2016. Le taux atteint 69 % chez les diplômés du supérieur et 66 % chez les plus pauvres. Les plus qualifiés et les plus fragiles doutent le plus.

À Roche-Bois, j'ai vu pendant 33 ans que l'exclusion se transmet : logement précaire, décrochage scolaire, chômage des jeunes, stigmatisation de l'adresse. Quand l'État recule, l'économie de la drogue prend la place. Le travail associatif de proximité reste souvent le dernier lien entre ces familles et les institutions.

Le paradoxe est frappant. Le pays manque de main-d'oeuvre et fait venir des travailleurs étrangers, mais la moitié des Mauriciens jugent leur présence négative. Partir tout en se méfiant de ceux qui arrivent : c'est le signe d'une insécurité collective. La famille change aussi. On se marie moins (- 6,1 % en 2025), plus tard, et on a moins d'enfants. La dénatalité reflète un doute sur l'avenir autant qu'un choix privé.

L'anthropologue rappelle que Maurice s'est construite sur des arrachements : esclavage, engagisme, migrations. Sa cohésion repose sur des fêtes partagées, le kreol et la solidarité de voisinage. Ce ciment tient encore, mais il s'use. La famille élargie, qui protégeait les aînés et encadrait les jeunes, se disperse. Les jeunes construisent leur identité sur les réseaux sociaux plutôt qu'au temple, à l'église, à la mosquée ou au club. L'émigration devient un rite de passage vers l'âge adulte.

Avec une espérance de vie de plus de 76 ans, l'enjeu est aussi symbolique : faire des aînés des transmetteurs de mémoire, et pas seulement des bénéficiaires de pension.

Huit pistes pour agir

Les trois regards mènent au même constat : Maurice ne souffre pas d'abord d'un manque de richesse, mais d'un manque de perspective. Drogue, départ et dénatalité sont trois réponses à une même question : «Ai-je un avenir ici ?» Les solutions doivent donc agir ensemble.

1. Faire de la santé mentale des jeunes une priorité nationale. Un psychologue ou un conseiller formé dans chaque collège, des lignes d'écoute comme Befrienders financées durablement, et une éducation émotionnelle dès le primaire.

2. Traiter la drogue de synthèse comme une question de santé publique. Prévention, réduction des risques et réinsertion doivent compter autant que la répression. Les Rs 80 millions allouées à la NADC pour 2026-2027 n'y suffiront pas. Il faut relancer une unité nationale de prévention qui aille aussi vers les jeunes déscolarisés, et créer des centres de réhabilitation adaptés aux jeunes, avec un suivi après la cure.

3. Offrir aux jeunes une raison de rester. Des parcours de premier emploi et d'entrepreneuriat dans l'économie verte, le numérique et le tourisme durable, des aides au logement pour les jeunes couples, et une diaspora mobilisée par le mentorat et l'investissement.

4. Protéger le pouvoir d'achat des familles. Cibler l'aide sur le transport, le logement et la garde d'enfants. Une politique familiale crédible, avec crèches et congé parental partagé, est aussi une politique de natalité.

5. Donner des moyens au «Domestic Abuse Bill». Refuges, évaluation du danger, accompagnement économique des victimes, mais aussi prise en charge des auteurs.

6. Préparer une immigration acceptée. Logement décent, droits clairs et médiation dans les quartiers pour les travailleurs étrangers.

7. Retisser les liens entre générations et communautés. Les ONG de quartier, comme le Mouvement pour le Progrès de Roche-Bois, connaissent les familles : elles méritent des financements pluriannuels et une vraie place dans la prévention, aux côtés des clubs, des lieux de culte et des aînés engagés dans le tutorat.

8. Mieux mesurer pour mieux agir. Statistics Mauritius devrait publier régulièrement des données fiables sur l'émigration, le bienêtre et la santé mentale.

Redonner l'envie de rester

Maurice a déjà surmonté la pauvreté des années 1960 par le dialogue et l'éducation. Le défi d'aujourd'hui est plus discret, mais tout aussi décisif : redonner à sa jeunesse l'envie de construire son avenir sur l'île.