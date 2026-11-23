Le plus grand problème auquel Maurice est confrontée aujourd'hui est sans doute celui des devises étrangères. Depuis plusieurs années, notre pays peine à surmonter cette difficulté, qui fragilise progressivement son économie et freine ses perspectives de développement.

Notre secteur offshore semble aujourd'hui stagner, tandis que l'industrie textile connaît un net recul. Cette situation s'explique notamment par la hausse constante des coûts de production, qui réduit la compétitivité de nos entreprises. Face à ces contraintes, les investisseurs préfèrent désormais s'orienter vers d'autres destinations, notamment Madagascar, où les coûts de main-d’œuvre sont plus avantageux.

À cela s'ajoutent les difficultés administratives et réglementaires qui compliquent le recrutement de travailleurs étrangers à Maurice. Ces obstacles risquent davantage de décourager les investisseurs et de compromettre notre capacité à attirer de nouvelles activités économiques.

Plus préoccupant encore, notre gouvernement semble éprouver des difficultés à tirer les leçons des stratégies adoptées avec succès par d'autres nations. Pourquoi ne pas s'inspirer davantage des modèles économiques de Singapour et de Dubaï ?

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Composante importante de la main-d’œuvre

À Singapour, les travailleurs étrangers constituent une composante importante de la main-d’œuvre. Cette ouverture contribue au dynamisme économique du pays, à sa compétitivité et à son rayonnement international. Dubaï, de son côté, a également su bâtir une économie attractive en accueillant les investisseurs, les entrepreneurs et les visiteurs venus du monde entier. Si Maurice souhaite véritablement sortir de cette impasse économique et remédier à ses difficultés en matière de devises, le tourisme représente une solution incontournable.

Prenons quelques exemples. Singapour accueille environ 16,9 millions de visiteurs, tandis que Dubaï en a accueilli près de 19,59 millions en 2025. Maurice, quant à elle, enregistre environ 1,4 million d'arrivées touristiques. Ces chiffres devraient nous interpeller.

Comment expliquer qu'un pays insulaire comme Singapour, dont le territoire est relativement limité, soit parvenu à développer une industrie touristique d'une telle envergure ? Pourquoi Maurice, qui dispose pourtant d'atouts naturels considérables, ne pourrait-elle pas suivre une trajectoire similaire ?

L'histoire du développement de Dubaï mérite également notre attention. La création d'Emirates Airlines en 1985 a constitué une étape déterminante dans son ouverture sur le monde. Entre 1990 et 2000, Dubaï a considérablement accéléré son développement grâce à des investissements internationaux, à la construction d'infrastructures hôtelières et à une stratégie ambitieuse de diversification économique. La ville a su transformer son image et devenir une destination internationale de premier plan. À mon avis, on aurait tout intérêt à s'inspirer du modèle de développement de Singapour, qui a effectivement connu le succès.

Singapour et Dubaï n'ont pas construit leur réussite par hasard. Elles ont fait preuve d'audace, de vision et d'une remarquable capacité à anticiper les opportunités.

Le véritable problème : le coût du voyage

Ce qui me préoccupe particulièrement, c'est le manque d'ambition qui semble parfois caractériser notre approche du tourisme. Le gouvernement se félicite de nos arrivées touristiques, mais la véritable question devrait être la suivante : combien chaque visiteur dépense-t-il dans notre économie ?

Car ce n'est pas uniquement le nombre de touristes qui compte, mais surtout les recettes qu'ils génèrent, les devises qu'ils apportent et les retombées économiques qu'ils produisent.

Maurice possède pourtant d'immenses possibilités pour attirer davantage de visiteurs, notamment en provenance des grands marchés internationaux. Nous disposons de plages exceptionnelles, d'un patrimoine culturel riche, d'une diversité gastronomique remarquable et d'un climat qui constitue un véritable avantage concurrentiel. Cependant, nous ne parvenons pas encore à exploiter pleinement ces atouts.

L'une des principales difficultés réside dans le coût du transport aérien. Air Mauritius devrait impérativement revoir sa stratégie tarifaire afin de rendre notre destination plus accessible, notamment aux touristes européens qui souhaitent fuir les rigueurs de l'hiver.

Il n'est pas nécessaire de regarder bien loin, ni même de prendre exemple sur les pays européens, alors que La Réunion se trouve à nos portes. Nous disposons d'une opportunité considérable de capter davantage de visiteurs réunionnais, un marché de proximité qui représente un potentiel touristique encore largement sous-exploité. En 2025, Maurice n'a accueilli que 145 029 touristes réunionnais, un chiffre qui me paraît relativement faible compte tenu de la proximité géographique entre nos deux îles. Nous devrions pourtant être en mesure d'attirer bien davantage de visiteurs en leur facilitant l'accès à notre île, notamment grâce à des liaisons aériennes plus fréquentes et des tarifs plus compétitifs. Il serait regrettable de négliger un marché aussi accessible alors que nous cherchons constamment à conquérir des clientèles situées à des milliers de kilomètres.

À mon avis, les marchés réunionnais et européens représentent une formidable opportunité pour Maurice. En adoptant une politique touristique plus ambitieuse et en facilitant l'accès à notre destination, nous pourrions considérablement accroître les recettes touristiques, renforcer nos réserves de devises étrangères et contribuer ainsi à résoudre l'un des problèmes économiques les plus préoccupants de notre pays en ce moment.

Cette stratégie pourrait également profiter considérablement à Rodrigues. En effet, Maurice pourrait devenir une véritable porte d'entrée vers notre île soeur, en encourageant les touristes réunionnais et européens à prolonger leur séjour dans l'archipel par une escapade à Rodrigues. Cela permettrait de répartir davantage les retombées économiques du tourisme, de soutenir les opérateurs locaux, de dynamiser l'hôtellerie et la restauration rodriguaises et de créer de nouvelles opportunités d'emploi. Nous aurions ainsi tout intérêt à envisager le développement touristique de Maurice et de Rodrigues dans une stratégie commune, plutôt que de considérer ces deux destinations séparément.

Si nous voulons rivaliser avec d'autres destinations tropicales, nous devons impérativement nous attaquer à cette question.

Par ailleurs, dans la situation de détresse économique dans laquelle se trouve aujourd'hui notre pays, qui sommes-nous pour refuser l'accès à notre destination à des touristes aux moyens modestes, tout en réservant un accueil privilégié, voire exclusif, à une clientèle fortunée ? Avons-nous réellement les moyens de nous permettre une telle sélectivité ?

Qui sommes-nous pour discriminer les visiteurs en fonction de leur pouvoir d'achat, alors que chaque touriste, quelle que soit sa situation financière, peut contribuer à faire vivre notre économie et à renflouer nos caisses ? Bien entendu, cela doit se faire dans le strict respect de nos lois, de nos règlements et des conditions légales d'entrée et de séjour sur notre territoire. Il ne s'agit nullement de renoncer à nos exigences réglementaires, mais de ne pas confondre le respect de la légalité avec une sélection fondée uniquement sur le niveau de richesse des visiteurs.

Il serait également intéressant de s'interroger sur les sommes considérables que notre pays consacre à la promotion touristique sur certains marchés internationaux, notamment en Afrique du Sud et en Russie. À titre d'exemple, en avril 2025, le ministre du Tourisme s'est rendu en Afrique du Sud pour un roadshow à Johannesburg, Durban et Cape Town, une mission qui a coûté environ Rs 259 800, billet d'avion compris. À cela s'ajoutent les Rs 2,7 millions dépensées par la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) pour sa participation à cet événement. Plus largement, entre décembre 2024 et juin 2025, la MTPA a consacré plus de Rs 80 millions à sa participation à une quinzaine d'événements internationaux de promotion touristique, dont Rs 24,3 millions pour l'ITB de Berlin et Rs 10,2 millions pour l'Arabian Travel Market. Certes, la promotion internationale est indispensable, mais ne serait-il pas tout aussi judicieux d'évaluer les retombées économiques réelles de ces investissements, notamment en matière de recettes touristiques et d'entrées de devises ? Nous devons également nous demander si nous accordons suffisamment d'attention aux marchés de proximité, comme La Réunion, dont le potentiel reste encore largement inexploité.

Je me souviens personnellement qu'il y a une trentaine d'années, un billet d'avion avec Air Mauritius me coûtait environ Rs 30 000, tandis qu'un billet avec Singapore Airlines ne me revenait qu'à environ Rs 14 000. Une différence de prix considérable qui, déjà à cette époque, illustrait le manque de compétitivité tarifaire de notre compagnie nationale face à certains transporteurs internationaux.

Cette expérience illustre à quel point les tarifs aériens peuvent influencer le choix d'une destination. Même aujourd'hui, plusieurs visiteurs européens me font remarquer que Maurice est devenue une destination particulièrement coûteuse, notamment en raison du prix des billets d'avion.

Il serait donc judicieux d'étudier des partenariats aériens avec des marchés stratégiques, notamment l'Inde, afin de faciliter les connexions, d'augmenter les capacités de transport et de rendre notre destination plus compétitive.

La location touristique : libérer le potentiel des petits entrepreneurs

Un autre aspect mérite une attention particulière : la politique d'hébergement touristique à Maurice. Notre pays possède un potentiel considérable dans le domaine des locations de courte durée. Les maisons, appartements et résidences privées peuvent constituer une alternative intéressante aux hôtels traditionnels. Cette formule permet également aux visiteurs de découvrir Maurice autrement, tout en offrant de nouvelles perspectives économiques aux petits entrepreneurs.

Pourtant, les démarches administratives liées à l'obtention du permis de Tourist Residence constituent un véritable parcours du combattant.

Je parle ici en connaissance de cause. Il y a plus de deux ans, j'ai fait une demande pour un Tourist Residence Permit. Malgré mes nombreuses démarches et mes efforts répétés, je n'ai toujours pas réussi à obtenir le permis nécessaire pour exercer cette activité dans le cadre réglementaire applicable. Cette situation est profondément décourageante.

Comment pouvons-nous encourager l'entrepreneuriat et promouvoir une économie touristique diversifiée si ceux qui souhaitent investir dans ce secteur se heurtent à autant de complications administratives ?

Une réglementation plus claire, des procédures simplifiées et des délais de traitement raisonnables permettraient d'encourager de nombreux Mauriciens à mettre leurs logements à la disposition des visiteurs, dans le respect des normes de sécurité et de qualité.

Lors de mon premier séjour à Singapour, j'avais moi-même logé dans une maison privée en tant que touriste, sans rencontrer de difficulté particulière. Pourquoi Maurice ne pourrait-elle pas adopter une approche aussi pragmatique, tout en mettant en place un cadre réglementaire adapté à sa réalité ? Il ne s'agit pas de supprimer les règles, mais de les rendre cohérentes, accessibles et favorables au développement économique.

Une gouvernance rigoureuse pour restaurer la confiance

Toutefois, cette ambition touristique doit nécessairement s'accompagner d'une gouvernance irréprochable. Maurice ne doit en aucun cas tolérer les pratiques illégales, les détournements de fonds ou les abus de pouvoir, particulièrement au sein des institutions stratégiques telles qu'Air Mauritius. Il est indispensable de renforcer les mécanismes de contrôle, d'assurer une transparence totale dans la gestion et d'appliquer des sanctions sévères et exemplaires à l'encontre de toute personne reconnue coupable de fraude ou de malversations. Les erreurs du passé ne doivent jamais se reproduire. La confiance des investisseurs, des partenaires internationaux et des citoyens dépend également de notre capacité à assainir nos institutions.

Diversifier pour assurer l'avenir de Maurice

Je suis convaincu que Maurice possède les moyens de surmonter ses difficultés économiques si elle adopte une vision plus ambitieuse et une stratégie cohérente à long terme. Le gouvernement doit impérativement s'inspirer des réussites de Singapour et de Dubaï. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre essentiellement de notre secteur offshore et de notre industrie textile, alors que d'autres possibilités de développement s'offrent à nous.

La diversification économique n'est plus une simple option : elle est devenue une nécessité.

Le tourisme pourrait devenir l'un des principaux piliers de notre économie, à condition que nous sachions lever les obstacles qui freinent son développement. Cela suppose des billets d'avion plus compétitifs, une meilleure connectivité aérienne, des infrastructures adaptées, une réglementation plus souple pour les entrepreneurs et une gestion rigoureuse de nos institutions.

Maurice ne manque ni de beauté naturelle, ni de ressources humaines, ni d'atouts pour réussir. Ce qui lui manque parfois, c'est l'audace de penser plus grand et la volonté de transformer ses ambitions en actions concrètes.

Il est temps de cesser de nous satisfaire de nos acquis et de commencer à construire une véritable stratégie économique pour les générations futures. Car le développement d'un pays ne dépend pas uniquement de ce qu'il possède, mais surtout de la manière dont il choisit de l'exploiter.