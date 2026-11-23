Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi a accueilli la visite d'une délégation française composée de parlementaires, d'avocats, de journalistes et de représentants de la société civile. Il a salué leur solidarité avec le Soudan et leur soutien au peuple soudanais face aux exactions attribuées à la milice rebelle.

Lors d'une rencontre officielle et populaire au hôtel Salam Rotana, Minawi a affirmé samedi que la milice FSR commet des crimes de génocide et de nettoyage ethnique dans un contexte de silence international, malgré les conventions et lois internationales garantissant les droits humains et l'égalité sans discrimination. Il a cité des tueries, des viols et des violations généralisées au Darfour et dans d'autres régions.

Il a appelé à documenter ces crimes et à recueillir témoignages et preuves afin de les présenter aux enceintes parlementaires et internationales. Interrogeant la crédibilité de la trêve proposée, il a accusé les Émirats arabes unis de financer et soutenir la milice FSR, estimant que celle-ci devrait quitter El-Fasher, Zalingei et El-Geneina avant tout retour des civils.