Tunis — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouedh, a annoncé, lundi, une série de mesures visant à moderniser la formation professionnelle et à soutenir l'initiative privée dont l'évaluation des sociétés communautaires en 2027.

Chaouedh répondait aux députés lors de l'examen du budget de son département pour 2027 en séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts.

Tout en soulignant que le ministère mise sur la modernisation des spécialités, l'adaptation aux mutations technologiques et le renforcement de l'insertion, il a détaillé ses chantiers.

Une plateforme de prospection des nouveaux métiers anticipera les besoins du marché de l'emploi, a indiqué le ministre, ajoutant que les contenus de formation sont en révision.

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Les équipements restent insuffisants, a avoué le ministre. Le ministère a pourtant alloué quelque 12 millions de dinars (MD) en 2026 à l'achat de matériel moderne contre 3 MD en 2024.

La carte de formation et les nouvelles spécialités seront soumises au Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, a-t-il révélé, proposant l'orientation précoce des jeunes vers la formation professionnelle.

Volet chiffres, le chômage a reculé à 15% au troisième trimestre 2026 contre 15,4% un an plus tôt. Les bureaux de l'emploi ont généré 40 mille emplois directs cette année et offert une formation complémentaire à 4.500 jeunes.

Autre indicateur cité par le ministre, 100 mille contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) ont été conclus avec un taux d'insertion de 75% contre 53% l'an dernier.

Tout en soulignant que ces résultats participent à la lutte contre la précarité, le ministre a précisé que ces contrats ne sont plus renouvelés.

Pour financer l'initiative privée, la loi de finances 2027 prévoit des incitations financières et fiscales.

Rappelant la convention signée en 2026 entre les ministères de l'emploi et des finances et des banques publiques et privées, le ministre a passé en revue les lignes de crédit.

La première, dotée de 35 MD, a ciblé les sociétés communautaires : 105 d'entre elles ont reçu une notification de financement et 77 ont déjà touché les fonds.

La deuxième, de 15 MD, a visé les zones de développement régional et devrait permettre 500 crédits et quelque 750 emplois.

La troisième, de 23 MD, a déjà financé 5.226 projets pour une capacité d'emploi de plus de 7 mille postes.

S'y ajoutent 500 crédits réservés aux personnes handicapées et une ligne de 20 MD pour les revenus limités.

Ces lignes font l'objet d'une forte affluence, selon lui, et l'information atteint les ayants droit. Le Fonds de l'emploi a, de son côté, accordé 17 mille crédits en 2026 au titre d'autres lignes, selon le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle.

Chaouedh a affirmé que son département étudiera une ligne spécifique pour les sociétés en difficulté, promettant d'organiser un concours d'initiative et de créer des clubs d'initiative dans les centres de formation afin d'inciter les apprenants à lancer leur projet avant même le diplôme.

S'adressant aux députés qui déplorent le faible nombre de sociétés communautaires et leurs complexités administratives, Chaouedh a précisé le rôle du ministère qui consiste à fournir les lignes de financement et l'accompagnement.

Ces financements accordés ne sont pas des subventions mais des crédits remboursables soumis à la législation en vigueur, a-t-il encore précisé, indiquant que le ministère a recensé à ce jour 373 sociétés communautaires créées pour 918 intentions enregistrées sur la plateforme numérique.

Les expériences internationales attendent généralement trois à cinq ans avant d'évaluer, a-t-il fait noté, assurant que son département projette passer au crible ces sociétés dès 2027.