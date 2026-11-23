Le ministre de l'Éducation et de l'Instruction nationale, président de la Commission nationale soudanaise pour l'éducation, la science et la culture, Prof Al-Tahami Al-Zein Hajjar a souligné l'importance de protéger les manuscrits et documents soudanais, éléments constitutifs de la mémoire scientifique et culturelle du pays. Il a insisté sur la nécessité de les recenser, cataloguer, restaurer et numériser selon des normes scientifiques, afin d'assurer leur conservation et leur accès aux chercheurs.

S'exprimant samedi à l'ouverture d'un atelier spécialisé sur le catalogage, la restauration et la numérisation des manuscrits, organisé à l'université de Khartoum par l'Institut des manuscrits arabes du Caire, en coordination avec la Commission nationale et les Archives nationales, il a estimé que les dégâts subis par les institutions et les collections nationales rendaient prioritaire le renforcement des capacités locales en matière de préservation du patrimoine documentaire.

Il a salué un programme de coopération prévoyant la création d'une unité spécialisée de restauration au sein des Archives nationales, tout en soulignant que la protection du patrimoine intellectuel exige une coopération nationale, arabe et internationale.