Tunis — Des députés ont critiqué, dimanche soir, la lenteur dans l'exécution de plusieurs programmes d'emploi. Ils ont visé l'application de la loi n°18 de 2025 sur le recrutement des diplômés du supérieur en chômage de longue durée et la faible création de sociétés communautaires malgré les crédits alloués.

Lors d'une séance plénière conjointe de l'ARP et du Conseil national des régions et des districts, consacrée au budget 2027 du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ils ont dénoncé l'inadéquation de la formation professionnelle avec le marché du travail.

S'adressant au ministre Riadh Chaouedh, présent à la séance, ils ont réclamé une vision stratégique dépassant les approches traditionnelles face à un chômage qui avoisine toujours 15%.

Premier point de friction, la loi n°18 de 2025. Elle fixe des dispositions exceptionnelles pour recruter dans le secteur public les diplômés du supérieur en chômage de longue durée.

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Les députés ont demandé pourquoi elle reste inappliquée et où en est la plateforme numérique d'inscription.

Pour plusieurs d'entre eux, cette plateforme ne justifie plus l'attente vu les compétences technologiques disponibles.

Ils ont exigé des délais précis et des réponses pour des diplômés qui patientent depuis des années, proposant de réserver 30% des recrutements de la fonction publique à ces diplômés et 2% aux personnes en situation de handicap en application de la loi n°41 de 2016.

Les sociétés communautaires suscitent la même colère. Seules 97 sont entrées en activité malgré les crédits alloués depuis 2023.

Les promoteurs butent sur des lourdeurs administratives, attendent les réponses du ministère et manquent d'encadrement en gestion administrative, financière et fiscale.

D'autres députés ont réclamé un audit des organes de contrôle sur l'usage de ces crédits.

Autre dossier évoqué par les élus du peuple, les agents du mécanisme 16 qui n'ont pas encore pris leurs fonctions. Selon les députés, la ministre des finances avait imputé le retard au ministère de l'emploi, qui n'aurait pas remis la liste définitive des agents concernés alors que les fonds sont disponibles. Ils ont exigé de clarifier les responsabilités sur ce sujet.

Dimanche 22 novembre 2026, ces agents ont manifesté devant l'ARP pour obtenir leur régularisation, conformément à l'article 90 de la loi de finances 2026. Les députés, eux, ont appelé à rompre avec la précarité et à garantir aux jeunes, après les contrats de stage, des parcours ouvrant droit à la titularisation.

Volet formation, ils ont réclamé la révision des spécialités dont certaines ne répondent pas aux besoins des entreprises, citant en exemple des centres en mal d'équipements et de formateurs.

Les députés ont aussi demandé d'augmenter le nombre de stagiaires, de diversifier les spécialités, d'ouvrir les centres sur le tissu économique et de réviser la carte de formation pour garantir l'égalité des chances entre les régions, pointant le manque de transport, d'hébergement et de restauration.

Les bureaux de l'emploi ont également essuyé des critiques : trop peu d'informations, un éloignement qui limite l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Volet communication, les députés ont déploré la faible visibilité des programmes et des mécanismes de financement, réclamant davantage de réseaux sociaux et un discours proche des jeunes y compris en dialecte tunisien.

Leur objectif : en finir avec la « langage administratif complexe ».