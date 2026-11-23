Tunis — Lever les obstacles, régler les dossiers d'emploi en instance et repenser la formation, telles sont les dossiers soulevés par les députés pour le secteur de l'emploi.

Lors de la séance commune de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts consacrée au budget 2027 du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, les intervenants ont pointé les difficultés des promoteurs de sociétés communautaires.

Malgré la ligne de financement que l'Etat leur alloue chaque année, ces derniers se heurtent à des procédures complexes et lentes, ont-ils déploré.

Plusieurs députés ont exigé la publication rapide des décrets d'application de la loi n°18 de 2025 datée du 22 décembre 2025.

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Ce texte prévoit le recrutement exceptionnel, dans le secteur public et la fonction publique, des diplômés du supérieur en chômage de longue durée.

Tout en soulignant l'urgence de régulariser la situation des agents non actifs du mécanisme 16 concernés par l'article 90 de la loi de finances 2026, les députés ont réclamé des listes nominatives complètes et des critères objectifs et équitables.

Ils ont aussi critiqué le rejet de nombreux dossiers du programme spécifique d'insertion sociale et économique lancé pour soutenir l'employabilité et la production locale.

Autre revendication: relever les primes des programmes actifs d'emploi et celles des jeunes promoteurs.

Les députés veulent aussi réduire l'emploi précaire et créer des postes stables et décents.

S'interrogeant sur l'efficacité des incitations accordées aux programmes d'emploi dans le développement régional et sectoriel, des intervenants ont appelé à financer davantage les sociétés communautaires qui ont fait leurs preuves.

Ils ont aussi demandé de soutenir les petites et moyennes entreprises surtout dans les régions intérieures.

Tout en alertant sur l'aggravation du chômage dans ces régions, ils ont réclamé des solutions adaptées à leurs réalités économiques et sociales.

Qu'est devenue la stratégie nationale de l'emploi lancée en 2018 ? Les députés attendent une réponse à cette question.

Dans le secteur privé, les élus du peuple ont relevé la faiblesse des salaires et la dégradation des conditions de travail, proposant de rattacher l'Inspection générale du travail au ministère de l'emploi, plutôt qu'à celui des affaires sociales.

La formation professionnelle a occupé une place centrale dans les débats. A ce titre, les députés ont demandé de nouvelles spécialités en phase avec le marché de l'emploi et les mutations économiques et technologiques.

Certains diplômés des centres restent encore désoeuvrés, ont-ils dénoncé.

Ils ont proposé des centres-pilotes dans les régions dépourvues de structures, une nouvelle carte de la formation, la digitalisation des centres et la modernisation de leurs infrastructures avec un calendrier précis des travaux.

Les retards d'approvisionnement en matières de base qui ont paralysé la formation dans certaines régions ont également été vivement critiqué par les députés.

Côté propositions, certains ont plaidé pour une formation obligatoire des jeunes en décrochage scolaire, selon les tranches d'âge.

D'autres ont suggéré une formation militaire pour certaines catégories et un baccalauréat technique pour sanctionner les cursus.

Ils ont aussi préconisé de diversifier les spécialités et d'améliorer "l'école de la deuxième chance", initiative saluée pour la réinsertion des décrocheurs.

Sur le plan international, ils ont appelé à multiplier les partenariats avec l'étranger pour fournir une main-d'oeuvre qualifiée en priorité aux régions intérieures.

Dernier chantier, et non le moindre, les députés ont plaidé en faveur d'une stratégie nationale pour la formation professionnelle à l'horizon 2040 fondée sur la qualité et le partenariat public-privé.

Ils ont également appelé à l'adoption d'une nouvelle loi d'orientation permettant de doter le dispositif de la formation professionnelle d'un cadre à la hauteur de la prochaine étape.