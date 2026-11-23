Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, était à Oslo cette semaine pour la 23e réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique et des pays nordiques. Placée sous le thème « Le dialogue à une époque d'incertitude, unis pour un avenir prospère », la rencontre a réuni plus de 130 représentants.

Ces réunions sont un rendez-vous régulier de la diplomatie entre les deux régions. Elles se tiennent chaque année depuis 2001, alternativement en Afrique et dans les pays nordiques, et abordent des sujets allant de la paix et de la sécurité au commerce et à l'investissement. Réunis les 19 et 20 novembre, les ministres ont appelé à renforcer les liens commerciaux et la coopération multilatérale. Le Ghana accueillera la prochaine édition.

En marge de la réunion, Robert Dussey a été reçu par le Centre norvégien pour la résolution des conflits (NOREF). « Notre échange a été l'occasion de partager nos points de vue sur la prévention des conflits, la médiation, la consolidation de la paix et l'importance de renforcer la coopération internationale », a-t-il écrit sur X. Il a évoqué le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, porté par la diplomatie togolaise.

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Le NOREF est un acteur discret mais influent de la diplomatie de paix norvégienne. Il a été créé en 2008 comme fondation indépendante, à l'initiative du gouvernement norvégien, qui le finance. Il travaille de manière discrète, par une diplomatie informelle et opérationnelle, et appuie les initiatives norvégiennes et internationales de règlement des conflits. Dans des pays comme la Colombie ou les Philippines, il a apporté un soutien concret à des médiations conduites par la diplomatie norvégienne ou par les Nations unies.

Les deux interlocuteurs ont des préoccupations communes. Le Togo s'est imposé ces dernières années comme un médiateur actif en Afrique de l'Ouest, notamment dans les crises qui touchent le Sahel.

Toujours en marge de la réunion d'Oslo, Robert Dussey s'est entretenu avec son homologue algérien, Ahmed Attaf.