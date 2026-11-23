La Dame de fer du gouvernement a affiché un regard d'acier en rappelant l'adage « dura lex, sed lex ».

Rouages de l'État

La cheffe hiérarchique du parquet a profité de son intervention sur la chaîne nationale pour requérir à charge contre le précédent régime en général et l'ancien président en particulier, qu'elle accuse de « capture d'État ». Et d'expliquer que « cela consistait notamment à placer, au niveau des rouages de l'État et à tous les postes clés, des responsables qui sont sous ses ordres et servent ses intérêts ».

Corruption politique

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Reste à savoir si pareille définition sera reprise par l'encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia, pour qui « la captation de l'État est un type de corruption politique systémique dans lequel des intérêts privés influencent de manière significative les processus décisionnels d'un État à leur propre avantage ». L'intelligence artificielle (IA) en donne un aperçu - presque un copier-coller - en réitérant que « la captation de l'État est une forme de corruption politique systémique où des acteurs privés, des réseaux économiques ou des groupes d'influence détournent les lois, les politiques publiques et les institutions à leur profit, au détriment de l'intérêt général ».

Fléau national

Bref, Wikipédia et l'IA s'accordent à dire que la capture ou la captation de l'État est une forme de corruption. « Un fléau national qui hypothèque l'État de droit et freine le développement », d'après Fanirisoa Ernaivo, qui entend faire montre d'« exemplarité et de transparence » au sein du ministère de la Justice dans la lutte contre la corruption. Et de faire savoir, à titre d'exemple, qu'elle ne reçoit pas en son bureau des personnes qui ont des dossiers en instance auprès des cours et tribunaux. « Ils sont dirigés systématiquement vers le service de doléances et d'accompagnement juridique », indique-t-elle.

Contrat d'objectif

Elle, c'est évidemment la ministre de la Justice, qui a mis les points sur les « i » et les barres sur les « t » concernant la subordination hiérarchique du parquet et l'indépendance des magistrats du siège. « L'indépendance ne signifie pas liberté de faire tout ce qu'on veut. Être indépendant, c'est aussi être responsable. Il y a un contrat d'objectif qui requiert responsabilité et obligation. » Pour la patronne de la Chancellerie à Faravohitra, cela va de pair avec du contrôle et de l'inspection. Elle se défend toutefois d'intervenir dans l'indépendance des magistrats du siège, qui sont aussi soumis au même « devoir d'intégrité et au principe de redevabilité envers le peuple ».

Coopération judiciaire internationale

Concernant la diffusion en direct de l'affaire Ambohimalaza, la ministre de tutelle fait remarquer que « cela ne va pas à l'encontre du principe de présomption d'innocence puisque le procès est public, même si c'est à plus grande échelle avec sa retransmission ». Et d'annoncer dans la foulée que « d'autres grands procès pourraient être également retransmis en direct sur la chaîne nationale ». C'est le cas des dossiers de trois barons du régime sortant qu'elle a cités nommément, en l'occurrence l'ancien PRM, l'ex-PM et le PDG du groupe SODIAT.

« Leur extradition est à l'étude dans le cadre de la coopération judiciaire internationale avec des pays comme la France, les États-Unis, la Chine, la Suisse, les Émirats arabes unis ou Dubaï », rapporte la ministre de la Justice. Non sans reconnaître que cela dépend de la législation interne de chaque État. En tout cas, les trois hommes forts de l'ancien régime sont visiblement le cheval de Troie de l'actuel numéro 3 du gouvernement.