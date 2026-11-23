Épisode 4 de la série télévisée sur l'« Anniversaire noir » du 14 juin 2025 au Palais de justice, à Anosy, ce jour.

Carton plein contre Fenohasina

500 millions, 250 millions, 200 millions... En ariary, mais pas en francs mofo gasy. Ce sont, entre autres montants, les dommages-intérêts réclamés par ceux et celles qui se sont constitués parties civiles dans l'affaire Ambohimalaza. Quand bien même ces chiffres seraient plus ou moins en rapport avec le préjudice subi, notamment par les familles qui ont perdu des proches, on est en droit de se demander si la Cour criminelle ordinaire d'Antananarivo voudrait accorder de telles sommes, mais aussi et surtout si les éventuelles condamnées pourraient les payer.

Contrairement à son prénom, la « tompon'ny fety », comme la qualifient les personnes invitées, risque d'être insolvable face au carton plein de demandes de réparation. Au fil de sa longue audition à la barre, force est de constater que Fenohasina aurait plutôt les poches... vides. Faute de revenus réguliers, de placements sûrs ou d'investissements rentables, et encore moins de patrimoine issu d'un quelconque héritage.

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Même le 4 x 4 supposé être son cadeau d'anniversaire n'est pas encore acquis. « Fiara tsara be lafo be tsy takatray », pour reprendre les paroles du tube de Raboussa intitulé « Otran'lah ihany za », qui signifie littéralement « Je suis comme toi ». « Mba te anakarena vetivety dia tsy taizanaretina tsony ny posinay », c'est-à-dire « s'enrichir rapidement afin que la maladie n'affecte plus la santé de nos poches ».

Dans le cas d'espèce, il s'agit des poches de Fenohasina, qui sont loin d'être pleines pour pouvoir dédommager les victimes. Pour ces dernières, c'est juste un rêve, sauf miracle. « Nofinofy angamba zany raha tsy misy fahagagana », d'après toujours la chanson de la figure emblématique du rap gasy qui n'a pas été invitée au « rapa-dango » fatal d'Ambohimalaza.