Près de quarante chefs de mission ont constaté de visu l'avancement des préparatifs au Caire.

Madagascar, représentée par Arnaud Andrianiaina, directeur au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, a participé à la première réunion des chefs de mission, organisée du 19 au 21 novembre 2026 au Caire, en Égypte. Cette rencontre a permis aux représentants des pays participants de constater l'état d'avancement des préparatifs de la prochaine édition des Jeux africains.

Au programme de cette réunion figuraient des présentations techniques et administratives, ainsi que des visites des différentes infrastructures destinées à accueillir les compétitions et les délégations. À l'issue de ces visites, les quelque 40 chefs de mission se sont montrés satisfaits du niveau de préparation du pays hôte.

« L'Égypte est prête. Elle dispose de tous les équipements nécessaires, aussi bien au niveau des infrastructures sportives que des sites d'hébergement. Nous avons visité l'ensemble de ces installations et nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des préparatifs », a indiqué Arnaud Andrianiaina.

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40 disciplines

Les Jeux africains 2027 devraient réunir environ 10 000 athlètes issus de 54 pays, autour de 40 disciplines sportives. Parmi celles-ci, 17 disciplines devraient notamment proposer des possibilités de qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Pour Madagascar, cette réunion constitue une occasion importante de mieux appréhender les exigences organisationnelles de la compétition et d'anticiper les dispositions nécessaires à la préparation de sa délégation.

La connaissance des sites, des conditions d'accueil et des modalités de participation permettra aux responsables sportifs et aux fédérations nationales de mieux planifier leur engagement. L'Égypte accueillera ainsi la 14e édition des Jeux africains, après avoir déjà organisé la compétition en 1991. À l'approche de cette échéance continentale, les yeux sont rivés sur le ministère de tutelle concernant la préparation des athlètes. En 2024, à Accra, au Ghana, Madagascar a terminé à la 15e place avec 4 médailles d'or, 4 d'argent et 7 de bronze.