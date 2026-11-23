« On ne poursuit pas les gens pour leur appartenance politique. Cependant, dans le cadre de notre engagement pour le renforcement de la lutte contre l'impunité, aucune tolérance ne sera accordée à ceux qui ont commis une infraction, quelle que soit leur appartenance politique. »

C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, samedi dernier, lors d'une émission spéciale diffusée sur la TVM. Un discours encourageant, à travers lequel on peut confirmer la détermination des tenants du pouvoir de la Refondation à faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. Les observateurs ont tout de suite compris que les procédures judiciaires actuellement engagées concernant les détournements commis au sein de l'Administration publique allaient s'étendre et ne se limiteraient pas uniquement aux proches collaborateurs de l'ancien président Andry Rajoelina.

Pour le moment, ce sont ces derniers qui en font les frais et subissent les arrestations et les emprisonnements. Une réactivation des dossiers judiciaires des anciens ministres et dirigeants sous le régime HVM est donc attendue après cette annonce de la Garde des Sceaux. Le 28 octobre dernier, la Haute Cour constitutionnelle a pris la décision n° 03-HCC/D2 autorisant le Pôle anti-corruption (PAC) à lancer des poursuites contre l'ancien président Andry Rajoelina, l'ancien Premier ministre Ntsay Christian, l'ex-ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, l'ex-ministre de l'Éducation nationale Sahondrarimalala Marie Michelle, l'ex-ministre de la Justice, également député élu à Sainte-Marie, Imbiky Herilaza, et l'ex-ministre des Mines et des Ressources stratégiques Fidiniavo Ravokatra. Tous sont accusés d'avoir commis des faits de corruption et des infractions assimilées. Quid alors des autres affaires faisant l'objet d'une procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice (HCJ), mais dont le traitement semble bloqué, voire étouffé ?

Une quinzaine de dossiers

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Au total, une quinzaine de dossiers impliquant d'anciens hauts responsables de l'État sont en instance devant cette juridiction. On peut citer parmi eux l'affaire des permis biométriques et du détournement de subventions exceptionnelles octroyées à des communes, impliquant un ancien Premier ministre ; la vente frauduleuse de la Villa Elisabeth à Ivandry, qui concerne un ancien vice-Premier ministre ; le détournement de deniers publics au ministère des Postes et des Télécommunications, visant un ex-ministre devenu député et dont les préjudices sont évalués à 19 milliards d'ariary ; l'affaire relative au trafic de bois de rose saisi à Singapour, impliquant un ancien ministre de l'Environnement sous l'ère HVM, qui occupe un poste à responsabilités au sein du régime de la Refondation ; le détournement de deniers publics, les marchés fictifs et les irrégularités budgétaires au ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme ; l'affaire des bonbons sucettes, relative au détournement de 8 milliards d'ariary pour l'achat de bonbons destinés à être distribués aux élèves des écoles publiques en 2020 et impliquant une ancienne ministre de l'Éducation nationale ; l'affaire des écrans plats, qui a éclaté au mois d'août 2020 et est liée à l'achat de matériels informatiques et de téléviseurs à écran plat ; le dossier impliquant un ministre de la Santé publique du temps du régime HVM ; le dossier Air Madagascar, qui concerne des suspicions de corruption, de détournement de fonds et d'abus de biens sociaux portant sur la vente d'un Airbus A340 à la compagnie Air France, assortie du paiement d'honoraires d'avocats exorbitants, et met en cause un ancien ministre des Transports, également PCA de ladite compagnie nationale ; ainsi que les accusations de détournement et de corruption relevées à l'ARTEC et au ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique.

Justice à deux vitesses

Pour l'heure, aucun des responsables cités dans ces dossiers judiciaires n'est inquiété. Au contraire, bon nombre d'entre eux ont fait leur retour en force au sein de l'Administration publique après une longue période d'exil et occupent actuellement des postes à très hautes responsabilités au sein du régime en place. Avec cette annonce de la ministre Fanirisoa Ernaivo, les observateurs s'attendent à la reprise du traitement de ces dossiers judiciaires en instance.

Il en va de la crédibilité du régime de la Refondation vis-à-vis de l'opinion publique. À ce rythme, le régime de la Refondation, qui entend faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, risque d'être accusé de favoriser une justice à deux vitesses visant uniquement à neutraliser ses adversaires politiques.