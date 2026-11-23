Débutante dans la compétition, la Tanzanie, a arraché un match nul historique face au Costa Rica (2-2) après avoir été menée de deux buts. De son côté, le Cameroun, réduit à dix, a manqué l'occasion de revenir au score face au Venezuela. L'Algérie a également vécu une nouvelle désillusion après avoir laissé échapper une avance de deux buts pour finalement s'incliner 4-2 contre le Chili, lors de la troisième journée de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2026.

Groupe I

Tanzanie 2-2 Costa Rica

Buts de la Tanzanie : Kayanda (51e, 73e)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Buts du Costa Rica : Urbina (8e), Pilarte (15e)

Homme du match : Faraji Kayanda (Tanzanie)

Pour sa première participation à une Coupe du Monde U-17, la Tanzanie a réussi à revenir de deux buts de retard pour décrocher un point historique. Le Costa Rica avait pourtant parfaitement lancé sa rencontre grâce à une superbe frappe lointaine de Jefrey Urbina, avant que Jorshuad Pilarte ne double la mise sur un magnifique coup franc.

Mais les Tanzaniens n'ont pas baissé les bras. Au retour des vestiaires, Faraji Kayanda a réduit l'écart sur une frappe déviée, avant de s'offrir un doublé d'une puissante tête pour permettre aux hommes d'Elly Nsanganzelu d'arracher le match nul.

Groupe J

Chili 4-2 Algérie

Buts du Chili : Catalan (21e), Lopez (28e), Perez (34e), Guerrero (82e)

Buts de l'Algérie : Mekkaoui (8e), Abed (15e)

Le Chili a signé la remontée la plus spectaculaire de cette édition de Qatar 2026 en renversant l'Algérie.

Les Algériens avaient pourtant idéalement débuté la rencontre en prenant deux buts d'avance grâce à une tête d'Ilyes Mekkaoui, puis à une belle réalisation de Yacine Abed. Mais les Sud-Américains ont rapidement réagi. Rodrigo Catalan a d'abord réduit le score d'une frappe puissante, avant que Lucas Lopez ne remette les deux équipes à égalité de la tête.

Amaro Perez a ensuite donné l'avantage au Chili après avoir éliminé son adversaire dans la surface avant de conclure. En seconde période, Jonathan Guerrero a définitivement scellé la victoire chilienne au terme d'une belle percée individuelle conclue avec sang-froid.

Groupe K

Cameroun 1-2 Venezuela

But du Cameroun : Hentcho (90e+2)

Buts du Venezuela : Lozada (29e), Sanchez (59e)

Le Venezuela a pris le dessus sur le Cameroun pour son entrée en lice à Qatar 2026. Roman Lozada a ouvert le score pour les Sud-Américains en coupant de la tête une remise d'Enmanuel Brito. À l'heure de jeu, Santiago Sanchez a ensuite creusé l'écart en reprenant du plat du pied un centre d'Andy Saavedra.

Réduits à dix après l'expulsion d'Eric Bolo, sanctionné d'un deuxième carton jaune en fin de rencontre, les Camerounais ont toutefois relancé le suspense grâce à Aviel Hentcho, qui a poussé le ballon au fond des filets à bout portant dans le temps additionnel (90e+2). Mais le Venezuela a résisté jusqu'au coup de sifflet final pour préserver sa victoire.