La Confédération Africaine de Football (CAF) a tenu avec succès sa 48e Assemblée générale ordinaire à Abuja, au Nigeria, réunissant les représentants de ses 54 Associations Membres.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a exprimé ses remerciements à Son Excellence le Président Bola Ahmed Tinubu, au Gouvernement nigérian, à la Fédération Nigériane de Football (NFF) ainsi qu'au peuple nigérian pour leur accueil chaleureux, leur soutien constant et leur engagement en faveur du développement du football africain.

Les 54 Associations Membres de la CAF et le Comité exécutif de l'instance ont, une nouvelle fois, réaffirmé à l'unanimité leur soutien à la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA.

En poste depuis février 2016, le Président Infantino brigue un nouveau mandat à l'occasion du 77e Congrès de la FIFA, prévu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.

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La 48e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF a adopté plusieurs résolutions importantes, dont une décision historique visant à reconnaître le kiswahili comme l'une des langues officielles de l'instance.

Le kiswahili rejoint ainsi le français, l'anglais, l'arabe et le portugais parmi les langues officielles reconnues par les Statuts de la CAF. Cette décision témoigne de la volonté de l'instance de valoriser la diversité linguistique et culturelle du continent et de renforcer la place des langues africaines dans l'administration du football à travers l'Afrique.

La 48e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF a réuni les représentants des 54 Associations Membres, les membres du Comité Exécutif et les vice-présidents de la CAF, ainsi que les sponsors et partenaires de l'instance, des acteurs du football international et plusieurs légendes du football africain.