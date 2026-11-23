Le Maroc a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026, en infligeant une lourde défaite (6-0) aux Fidji. De son côté, le Mali a également réussi son entrée en lice en dominant la Nouvelle-Zélande (3-0). La Côte d'Ivoire a arraché une précieuse victoire face à l'Ouzbékistan (2-1) grâce à un but inscrit en fin de rencontre, tandis que le Sénégal, réduit à dix, a dû se contenter d'un match nul (1-1) contre la Croatie. La deuxième journée de la compétition s'est ainsi achevée à l'Aspire Zone, au Qatar.

Groupe E

Côte d'Ivoire 2-1 Ouzbékistan

Buteurs pour la Côte d'Ivoire : Yao (7e), Diarrassouba (89e)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Buteur pour l'Ouzbékistan : Khakimov (51e)

Abass Diarrassouba a offert une précieuse victoire à la Côte d'Ivoire en inscrivant le but décisif dans les dernières minutes face à l'Ouzbékistan. Les Éléphanteaux avaient pourtant idéalement débuté la rencontre. À la suite d'un beau travail de Yann Cissé, l'attaquant Hubert Yao a repris un ballon repoussé par le gardien pour ouvrir le score dès la 7e minute.

Mais les changements opérés par les Ouzbeks à la pause ont permis à leur équipe de reprendre le contrôle des débats. Muhammad Khakimov a ainsi remis les deux formations à égalité d'une puissante tête à la 51e minute. Alors que le match semblait se diriger vers un partage des points, Diarrassouba a surgi à la 89e minute pour offrir les trois points aux Ivoiriens.

Groupe F

Sénégal 1-1 Croatie

Buteur pour le Sénégal : Mbodji (45e)

Buteur pour la Croatie : Bartolovic (8e)

Mené au score et réduit à dix, le Sénégal a trouvé les ressources nécessaires pour arracher un match nul face à la Croatie. Les Européens avaient pris les devants dès la 8e minute grâce à Luka Bartolovic, dont la frappe puissante du pied gauche a terminé sa course sous la barre transversale.

La tâche des champions d'Afrique s'est ensuite compliquée avec l'expulsion directe d'Abdou Diallo, sanctionné pour avoir stoppé irrégulièrement Jakov Dedic, lancé vers le but. Mais trois minutes plus tard, les Sénégalais ont réagi avec caractère. Sega Mbodji a parfaitement repris un coup franc rentrant d'Emile Sadio pour remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause.

Groupe G

Mali 3-0 Nouvelle-Zélande

Buteurs pour le Mali : Maiga (11e, 50e), Sacko (54e)

Homme du match : Halidou Maiga (Mali)

Porté par un doublé d'Halidou Maiga, le Mali a parfaitement négocié son entrée en lice en dominant la Nouvelle-Zélande (3-0). L'attaquant malien a ouvert le score dès la 11e minute d'une belle finition dans la surface, avant de s'offrir un deuxième but à la 50e minute, avec une frappe déviée qui a permis aux siens de prendre le large.

Quatre minutes plus tard, Makan Sacko a définitivement scellé le succès malien d'une frappe puissante, concluant ainsi une prestation convaincante des jeunes Aigles.

Groupe H

Fidji 0-6 Maroc

Buteurs pour le Maroc : El Aoud (3e), Rabbaj (5e), Talai (42e), Baha (49e, 55e), Lougmani (85e)

Homme du match : Ziyad Baha (Maroc)

Le Maroc a signé une entrée en matière spectaculaire en surclassant les Fidji (6-0). Ziyad Baha, auteur d'un doublé, et Imran Talai, buteur d'une superbe frappe, ont notamment contribué à ce large succès des Lionceaux de l'Atlas.

Ismail El Aoud a rapidement ouvert le score dès la 3e minute, avant qu'Ibrahim Rabbaj ne double la mise deux minutes plus tard d'une reprise de volée. À la 42e minute, Imran Talai a inscrit le troisième but marocain d'une frappe puissante qui a terminé sa course sous la barre transversale.

Au retour des vestiaires, Ziyad Baha a d'abord profité d'une ouverture pour filer seul vers le but et inscrire le quatrième but, avant de transformer un penalty à la 55e minute. Rami Lougmani a parachevé cette démonstration à la 85e minute, portant le score à 6-0.