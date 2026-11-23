Le retour de la Confédération Africaine de Football (CAF) à la stabilité financière, sous la direction de son président, Dr Patrice Motsepe, se reflète dans les états financiers annuels 2026, présentés aujourd'hui, 21 novembre 2026, à Abuja, au Nigeria, à l'occasion de la 48e Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la CAF.

Le retour à la rentabilité, l'amélioration des réserves et la solidité de la trésorerie offrent désormais à la CAF une assise financière plus durable, lui permettant de poursuivre ses investissements dans le développement et la croissance du football africain. Il y a cinq ans, la CAF traversait une grave crise financière, avec une dette dépassant les 100 millions de dollars.

La stratégie de redressement mise en oeuvre au cours des cinq dernières années, sous l'impulsion du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a placé l'organisation sur la voie de l'autonomie financière. Aujourd'hui, la CAF affiche un bénéfice net de 31,2 millions de dollars. Ses revenus totaux ont atteint 284 millions de dollars, soit une progression de plus de 200 %.

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Les réserves de la CAF se sont également considérablement améliorées, passant d'un déficit de 16,8 millions de dollars à un solde positif de 14,4 millions de dollars. Par ailleurs, sa trésorerie s'élevait à 118,8 millions de dollars à la clôture de l'exercice financier en juin 2026.

Au-delà de cette amélioration de sa situation financière à la fin de l'exercice 2026, la CAF a également considérablement accru son soutien financier aux Associations Membres, aux Unions Zonales, aux clubs et aux compétitions.

Le soutien financier aux Associations Membres augmente de 250 %

L'une des principales priorités de la présidence du Dr Patrice Motsepe a été d'accroître les aides financières directement accordées aux 54 Associations Membres de la CAF afin d'accélérer le développement et la croissance du football à travers le continent.

Depuis 2021, le soutien financier annuel accordé à chaque Association Membre a augmenté de 250 %, passant de 200 000 dollars à 700 000 dollars. Cette dernière augmentation est entrée en vigueur en juillet 2026.

Cette progression permet à la CAF d'atteindre 70 % de son objectif, qui consiste àallouer annuellement 1 million de dollars à chacune de ses Associations Membres.

Ce soutien financier supplémentaire vise à renforcer les programmes de développement du football, à améliorer la gouvernance et l'administration, ainsi qu'à multiplier les opportunités en faveur du football des jeunes et du football féminin sur l'ensemble du continent.

La CAF a également augmenté de 80 % son allocation financière annuelle à chacune de ses six unions zonales, passant de 500 000 dollars en 2021 à 900 000 dollars en 2026.

Les investissements dans le football interclubs africain atteignent 48 millions de dollars

Les investissements financiers globaux en faveur des clubs ont augmenté de 153 %, passant de 19 millions de dollars en 2021 à 48 millions de dollars en 2026.

Le vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions perçoit désormais 6 millions de dollars, contre 2,5 millions de dollars en 2021. De son côté, le vainqueur de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération reçoit 4 millions de dollars, contre 1,25 million dollars sur la même période.

L'enveloppe globale des primes de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions a été portée à 19,6 millions de dollars, tandis que celle de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération atteint désormais 11,9 millions de dollars

La CAF a également doublé les indemnités de solidarité versées aux clubs éliminés lors des tours préliminaires de ses compétitions interclubs, passant de 50 000 à 100 000 dollars par club.

Des dotations records pour les principales compétitions africaines

L'augmentation des revenus de la CAF lui a permis de réaliser des investissements sans précédent dans les dotations financières de ses principales compétitions de sélections nationales.

Le vainqueur de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, a reçu une prime record de 10 millions de dollars, soit le double des 5 millions de dollars attribués au vainqueur de l'édition 2021.

L'enveloppe globale des primes a augmenté de plus de 40 %, passant de 24,8 millions de dollars en 2021 à 35 millions de dollars pour l'édition 2025.

Le football féminin a également largement bénéficié de l'augmentation des investissements de la CAF. Le vainqueur de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, a reçu 2 millions de dollars, contre 200 000 dollars en 2021, soit une augmentation de 900 %.

L'enveloppe globale des primes de la CAN Féminine est passée de 975 000 dollars en 2021 à 5,8 millions de dollars en 2026. Parallèlement, le nombre de sélections participantes à la compétition est passé de 12 à 16.

Une gouvernance financière renforcée et une viabilité à long terme

La 48e AGO de la CAF a également mis en évidence les progrès significatifs réalisés en matière de gouvernance financière, de présentation des rapports financiers et de responsabilisation.

En 2026, la CAF a comblé un retard de dix ans dans la présentation de ses rapports financiers dans les délais impartis, avec la présentation de deux jeux d'états financiers, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la gestion financière et la transparence.