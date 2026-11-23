Le Mozambique a signé une victoire historique (4-0) face au Danemark pour ses débuts en Coupe du Monde U-17 de la FIFA. Ce succès retentissant a marqué la première journée de l'édition 2026, dont le coup d'envoi a été donné jeudi au Qatar.

Dans le même temps, l'Égypte, réduite à dix, s'est inclinée face à la Grèce, tandis que la Corée du Sud a pris le meilleur sur l'Ouganda. Trois des dix représentants africains ont ainsi fait leur entrée en lice dans la compétition.

Groupe A

Égypte 1-2 Grèce

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Buteur pour l'Égypte : Souidi (74e)

Buteurs pour la Grèce : Souvlatzis (54e), Karangelis (62e)

La Grèce a fait la différence en seconde période face à une Égypte réduite à dix. L'expulsion de Daniel Tamer, au milieu de la première période, a compliqué la tâche des Égyptiens. Les Grecs en ont profité pour prendre l'avantage grâce à Konstantinos Souvlatzis, avant que Konstantinos Karangelis ne fasse le break. Ziad Souidi a réduit l'écart pour l'Égypte, mais cela n'a pas suffi à empêcher la victoire grecque.

Groupe B

Corée du Sud 3-0 Ouganda

La Corée du Sud a parfaitement maîtrisé son entrée en lice face à l'Ouganda. Kim Jiho a rapidement ouvert le score d'une frappe puissante qui n'a laissé aucune chance au gardien ougandais Ashraf Lukyamuzi. Portés par un public venu en nombre, les Ougandais ont tenté de réagir et Isima Magala est passé tout près de l'égalisation. Mais les Sud-Coréens sont restés dangereux et ont doublé la mise sur une frappe de Nam Ian déviée dans ses propres filets par le défenseur ougandais Mujad Mbalire. Kim Jiwoo a ensuite parachevé le succès des siens d'une belle frappe enroulée.

Groupe C

Mozambique 4-0 Danemark

Buteurs pour le Mozambique : Khenzane (4e), Cuna (32e, 44e), Mubai (90e+1)

Homme du match : Alirio Cuna (Mozambique)

Pour sa toute première participation à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, le Mozambique a frappé fort en dominant largement le Danemark (4-0). Grand artisan de ce succès historique, Alirio Cuna s'est illustré avec un doublé.

Khenzane a lancé les siens dès la 4e minute d'une frappe puissante à ras de terre. Alirio Cuna a ensuite fait le break en se démarquant entre deux défenseurs danois pour inscrire le deuxième but mozambicain. Opportuniste, il a récidivé à la 44e minute en reprenant un ballon repoussé par le poteau après une tentative de Nhampule Junior.

Entré en jeu, Mubai a parachevé cette prestation remarquable en inscrivant le quatrième but dans le temps additionnel.

« C'était notre premier match en Coupe du Monde et commencer par une victoire 4-0 est le début de quelque chose de formidable. Nous sommes ici pour montrer que le Mozambique possède une belle équipe et nous irons jusqu'au bout », a déclaré le capitaine mozambicain Diego après cette victoire historique.