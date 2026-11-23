Être des artisans de paix, rejeter la haine et la corruption, tout en gardant une foi inébranlable face aux épreuves. Tel est l'appel lancé à la jeunesse catholique par le cardinal Fridolin Ambongo, à l'occasion de la 41e Journée internationale de la jeunesse catholique, célébrée ce dimanche 22 novembre, en marge de la solennité du Christ-Roi de l'Univers. Malgré la pluie et la délocalisation du lieu de la célébration, des milliers de jeunes ont répondu présents.

Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a rappelé la nature de la royauté du Christ, fondée sur l'amour, la vérité, la justice et le service, contrairement aux formes de pouvoir reposant sur la domination et la violence.

« En célébrant le Christ-Roi, nous reconnaissons que Jésus est le Seigneur de l'histoire. Mais sa royauté est bien différente de celle des puissants de ce monde. Il ne règne ni par les armes, ni par la domination, ni par la violence, mais par l'amour, la vérité, la justice et le service », a déclaré le cardinal Ambongo.

Un appel au rejet de la haine et des anti-valeurs

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Le prélat catholique a exhorté les jeunes à ne pas rester indifférents aux souffrances de leurs frères et sœurs vivant dans les zones touchées par les conflits, notamment à Goma, Bukavu, Uvira et Kwamouth. « Leurs blessures sont aussi les vôtres », a-t-il insisté, invitant la jeunesse kinoise à faire preuve de compassion et de solidarité envers les populations éprouvées.

Dans la capitale, le cardinal a également appelé les jeunes à s'opposer au phénomène Kuluna, aux violences, aux discours de haine, aux divisions et à toutes les formes d'insécurité.

« À Kinshasa, dites également non au phénomène Kuluna, aux violences, aux discours de haine, aux divisions et à toutes les formes d'insécurité. Refusez les anti-valeurs, la corruption et l'exploitation des personnes vulnérables. Protégeons particulièrement les jeunes filles exposées à la précarité et à la prostitution », a-t-il recommandé.

Solidarité avec les victimes d'Ebola et engagement écologique

Le cardinal Fridolin Ambongo a, par ailleurs, invité les jeunes à manifester leur proximité avec les personnes affectées par la maladie à virus Ebola et à soutenir les acteurs qui se mobilisent pour sauver des vies. Il a également encouragé la jeunesse catholique à exprimer sa solidarité envers les populations des provinces meurtries par les massacres et à s'engager en faveur de la conversion écologique.

À travers cet appel, le cardinal a ainsi invité les jeunes à traduire leur foi en actes concrets, en contribuant à la construction de la paix, à la promotion de la justice et à la protection des personnes vulnérables.