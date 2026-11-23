Le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Ngefa, appelle à mettre fin aux perceptions illégales, aux conflits d'intérêts et aux pratiques de corruption qui compromettent la qualité des services publics en République démocratique du Congo. Il a lancé cet appel vendredi 20 novembre à Kinshasa, à l'occasion de la 2e édition des Conférences annuelles du service public (CASP).

À la tribune de ce forum, le ministre a notamment a dénoncé les paiements indus exigés par certains agents publics et les taxations informelles imposées à certains citoyens pour accéder à des prestations auxquelles ils ont pourtant légalement droit gratuitement. Il a également déploré la manipulation des procédures administratives par certains agents publics au détriment de l'intérêt général.

La corruption, une menace pour l'égalité des citoyens

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Pour Guillaume Ngefa, la corruption affaiblit l'autorité de l'État, compromet la mobilisation des ressources nationales et fragilise l'égalité des citoyens devant l'administration et la justice. « Lorsqu'un citoyen est contraint de payer illicitement pour accéder à un service public auquel il a droit, le pacte républicain est fragilisé », a-t-il déploré. Le ministre estime que la promotion de l'intégrité et de l'éthique dans l'action publique doit reposer sur deux exigences : la traçabilité rigoureuse des actes administratifs et la lutte contre la corruption.

Il plaide pour une réponse globale et cohérente afin de prévenir les abus, renforcer la transparence dans la gestion administrative et restaurer la confiance des citoyens envers les institutions publiques.