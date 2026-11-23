Les autorités en charge de la pêche dans la province du Tanganyika plaident pour la réorganisation et le renforcement du financement du secteur afin de répondre aux nombreux défis auxquels sont confrontés les pêcheurs artisanaux.

Cette préoccupation a été exprimée samedi 21 novembre à Kalemie par le chef de division provinciale de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Jules Kyungu, à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche. Selon lui, la faible disponibilité des moyens logistiques et financiers constitue l'un des principaux obstacles au développement de cette activité dans la province.

Des défis multiples pour les pêcheurs

Jules Kyungu souligne également le manque d'encadrement des pêcheurs artisanaux et l'insuffisance des programmes de formation. « Nous sommes confrontés à l'insuffisance des moyens logistiques et financiers ainsi qu'au faible encadrement des pêcheurs artisanaux. Cela nécessite des projets, des financements et des actions de renforcement des capacités en faveur des acteurs du secteur », a-t-il déclaré. Il a également dénoncé l'utilisation persistante de filets et d'engins de pêche prohibés, qu'il considère comme une menace pour la durabilité des ressources halieutiques du lac Tanganyika. Selon lui, la lutte contre ces pratiques figure parmi les priorités des autorités provinciales.

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Des statistiques insuffisantes et un déficit d'infrastructures

Le responsable provincial évoque par ailleurs la difficulté de disposer de données fiables sur la production halieutique. « Très souvent, les pêcheurs ne fournissent pas les informations nécessaires pour établir des statistiques précises. Pourtant, ces données nous permettraient de connaître les quantités réellement pêchées chaque année sur le lac Tanganyika », a expliqué Jules Kyungu. Il regrette également l'absence d'infrastructures de conservation adaptées dans la province. Selon lui, le manque de chambres froides limite les capacités de conservation et de commercialisation du poisson.

Renforcer la surveillance sur le lac

Pour améliorer la gestion du secteur, le chef de division provinciale estime également nécessaire de renforcer les dispositifs de contrôle et de surveillance. Il plaide notamment pour l'acquisition de vedettes destinées aux opérations de suivi sur le lac Tanganyika. Selon les autorités provinciales, l'amélioration de la gouvernance du secteur, l'encadrement des pêcheurs et le développement des infrastructures de conservation constituent des priorités pour améliorer la productivité de la pêche et renforcer la sécurité alimentaire dans la province.