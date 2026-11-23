Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, rencontre les six unions zonales et les présidents des 54 associations membres à Abuja, en prélude à la 48e Assemblée générale ordinaire de la CAF

Les discussions portent principalement sur la viabilité financière à long terme du football africain et le renforcement du soutien financier apporté aux Associations Membres et aux Unions Zonales

Les Associations Membres de la CAF remercient Dr Motsepe pour la contribution de 10 millions de dollars de la Fondation Motsepe au Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a tenu des réunions constructives avec les six (6) Unions Zonales de la CAF ainsi que les présidents des 54 Associations Membres, à Abuja, au Nigeria. Les échanges ont notamment porté sur la poursuite de la croissance et du développement du football africain, ainsi que sur la nécessité d'en assurer la viabilité financière à long terme.

Ces rencontres se sont déroulées en prélude à la 48e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF, prévue le samedi 21 novembre 2026 à Abuja.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la viabilité financière des associations membres et des Unions Zonales, tout en veillant à ce que l'augmentation des ressources mises à leur disposition contribue concrètement à la croissance et au développement du football sur l'ensemble du continent.

Sous la direction de Dr Patrice Motsepe et du Comité exécutif de la CAF, la Confédération a considérablement augmenté le soutien financier annuel accordé aux associations membres et aux unions zonales.

La CAF a récemment annoncé une nouvelle hausse de 33 % des subventions annuelles accordées à ses 54 associations membres, portant leur plafond de 525 000 dollars à 700 000 dollars par association. Cette augmentation représente une progression de 250 % par rapport aux 200 000 dollars alloués annuellement à chaque association membre en 2021.

Les subventions annuelles destinées à chacune des six unions zonales ont également été augmentées de 20 %, passant de 750 000 dollars à 900 000 dollars.

Dr Patrice Motsepe a rappelé que sa priorité absolue en tant que président de la CAF est de veiller à ce que le football se développe dans chacune des 54 Associations Membres, gagne en compétitivité à l'échelle mondiale et atteigne une autonomie financière durable.

Il a également souligné l'importance d'être à l'écoute des préoccupations, des difficultés et des propositions des associations membres et des unions zonales, tout en recueillant leurs recommandations afin de permettre à la CAF d'améliorer continuellement son accompagnement du développement du football sur le continent.

Dr Motsepe était accompagné du deuxième Vice-Président de la CAF, Kurt Okraku, du troisième Vice-Président, Pierre-Alain Mounguengui, de la quatrième Vice-Présidente, Bestine Kazadi Ditabala, ainsi que du Secrétaire Général de la CAF, Samson Adamu.

Plusieurs présidents d'Associations Membres ont personnellement exprimé leur gratitude à Dr Motsepe pour la contribution de 10 millions de dollars apportée par la Fondation Motsepe au Championnat africain de Football Scolaire de la CAF.

Cette contribution a permis de soutenir le développement de cette compétition phare du football scolaire africain, notamment à travers les récompenses financières et la mise en place de projets d'héritage durable (legacy projects), qui permettent notamment de doter des établissements scolaires à travers le continent d'infrastructures éducatives et sportives.

Le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF constitue désormais un pilier de l'engagement de la Confédération en faveur de la jeunesse. Il contribue à investir dans les jeunes filles et garçons, à identifier et à développer les talents de demain, tout en offrant de nouvelles perspectives à la prochaine génération de footballeurs africains.

Le Président de la Fédération de football du Soudan du Sud, Francis Amin Michael, a salué le leadership de Dr Motsepe ainsi que la contribution de sa famille au développement du football africain.

« L'une des plus grandes réalisations a été la création du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF et la mise en place d'infrastructures durables grâce au soutien de la famille du président Motsepe. Nous avons récemment inauguré une telle infrastructure dans notre pays, à l'école primaire Libya One, à Juba », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale (CECAFA), Paulos Weldehaimanot Andemariam, a salué le soutien constant apporté par la CAF aux unions zonales, soulignant les retombées positives de cet accompagnement sur le développement du football dans les différentes régions concernées.

De son côté, le Président de la Fédération Gambienne de Football, Keemo Ceesay, a salué les progrès réalisés par la CAF sous la direction de Dr Motsepe, notamment l'augmentation des ressources financières consacrées au football africain et la participation accrue des associations membres aux processus décisionnels de la Confédération.

Le Président de la Fédération Éthiopienne de football, Isayas Jira Bosho, a pour sa part souligné que ces réunions constituaient une occasion importante pour les Unions Zonales et les associations membres d'échanger directement avec la direction de la CAF, de partager leurs expériences et de formuler des propositions visant à accélérer la croissance et le développement du football africain.