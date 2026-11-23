Inspiré du bouclier, symbole intemporel profondément ancré dans le patrimoine, l'identité et la force du continent africain, le nouveau logo de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (« CAN ») PAMOJA 2027 a été officiellement dévoilé par la Confédération Africaine de Football (CAF), en collaboration avec les trois pays hôtes : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Véritable pierre angulaire de l'identité visuelle de la compétition, le nouveau logo a été présenté simultanément dans les trois pays hôtes aujourd'hui, jeudi 19 novembre 2026, à 13h00, heure locale.

À 212 jours du coup d'envoi de la plus grande compétition sportive du continent, prévu le 19 juin 2027, ce dévoilement constitue une étape majeure dans les préparatifs de cette édition historique et donne vie à l'identité visuelle de la compétition.

Cette nouvelle identité s'articule autour d'un message fort : « Honorer notre passé, célébrer notre culture et incarner l'Afrique de demain ».

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Une inspiration créative célébrant trois nations au riche patrimoine

Le logo puise son inspiration dans le bouclier traditionnel d'Afrique de l'Est, symbole intemporel d'identité, de protection, de fierté et d'appartenance, profondément ancré dans le patrimoine de la région depuis plusieurs générations.

Le bouclier incarne tout particulièrement l'unité, puisqu'il figure sur les armoiries nationales des trois pays hôtes. Il témoigne ainsi de l'histoire et des traditions communes qui rapprochent les peuples du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda.

Sa forme distinctive, construite à partir de deux cercles de même rayon qui se croisent, constitue le socle de cette nouvelle identité visuelle. Elle symbolise la rencontre entre le savoir-faire artisanal africain traditionnel et la créativité audacieuse de l'Afrique contemporaine.

Au coeur du bouclier se dessine la silhouette du prestigieux trophée de la TotalEnergies CAF CAN, surmontée des contours du continent africain et accompagnée du nom de la CAF.

Symbole ultime de la consécration dans le football africain, le trophée occupe une place centrale dans le bouclier, soulignant le rôle de la compétition comme trait d'union entre les cultures, les identités et les ambitions du continent.

Le design célèbre également l'extraordinaire richesse artistique de l'Afrique de l'Est à travers des motifs géométriques colorés et des références aux perles, inspirés de l'artisanat, des textiles et des techniques de tissage traditionnels de la région.

Les couleurs des trois pays hôtes se conjuguent dans le logo officiel : le rouge et le noir au sommet du bouclier, le vert et le jaune de part et d'autre du trophée, ainsi que le bleu à sa base.

Trois nations, une vision commune

Chaque couleur et chaque motif reflètent l'identité des pays hôtes, réunis au sein d'un emblème unique qui célèbre leur diversité et leur unité.

Au-delà du logo central, cette nouvelle identité visuelle se décline en une collection de 12 motifs de boucliers, conçus pour mettre en valeur les particularités culturelles de chacune des trois nations.

Le Kenya se distingue par des bandes horizontales affirmées, qui évoquent la force, le patrimoine et le sentiment d'appartenance.

La Tanzanie est représentée par des lignes diagonales inspirées de son drapeau national, symbolisant le mouvement, la terre et l'eau.

L'identité de l'Ouganda s'appuie sur des couleurs chaudes et superposées, ainsi que sur la grue couronnée, emblème national, qui incarne la fierté, la culture et l'esprit du pays.

Ensemble, ces éléments composent une identité visuelle distinctive qui sera déployée dans les stades, sur les plateformes numériques et à travers les différentes activités de la compétition. Elle permettra de faire rayonner les couleurs, les cultures et les histoires de l'Afrique de l'Est auprès des passionnés de football du monde entier.

Le nom PAMOJA, qui signifie « Ensemble » en swahili, langue parlée dans les trois pays hôtes, traduit parfaitement l'esprit de cette compétition ainsi que le partenariat historique entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.