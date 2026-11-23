Le Nigeria a renversé une situation compromise en remontant un retard de deux buts concédé à l'aller face à la RD Congo pour se qualifier au dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U-23 TotalEnergies CAF, Égypte 2027. Les Nigérians affronteront la Zambie pour une place en phase finale.

Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont également réussi à inverser la tendance pour décrocher leur qualification, tandis que le Gabon a éliminé la Tunisie grâce à la règle des buts inscrits à l'extérieur.

Le Sénégal retrouvera le Maroc, champion en titre, en mars 2027, alors que le Mali sera opposé à l'Algérie après avoir largement dominé le Zimbabwe (8-0 sur l'ensemble des deux matches).

Les vainqueurs des sept confrontations en matches aller-retour rejoindront l'Égypte, pays hôte, en phase finale. Cette compétition constitue également une étape de la campagne africaine de qualification pour le tournoi masculin de football des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

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Le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire renversent la situation

Nigeria 4-0 RD Congo | Qualification du Nigeria (4-2 au cumul).

Le Nigeria a réalisé une remontée spectaculaire à Ikenne. Alex Oweilayefa a ouvert le score dès la 8e minute, avant qu'Osayande Peter Edokpolor n'efface le retard de deux buts concédé à l'aller juste après la pause. Victor Samuel a ensuite donné l'avantage aux Nigérians sur l'ensemble des deux rencontres à la 58e minute. Un penalty transformé dans le temps additionnel a définitivement scellé la qualification des Olympic Eagles.

Ghana 3-1 Libye | Qualification du Ghana (3-2 au cumul).

Le Ghana a validé son billet grâce à un penalty transformé dans les dernières minutes par Dennis Phenyin Marfo à Accra, après sa défaite (1-0) à l'aller à Benghazi. Lord Afrifa avait ouvert le score pour les Black Meteors, avant l'égalisation de Maruwan Alzgouzi pour la Libye. Le capitaine ghanéen Aaron Essel a ensuite redonné l'avantage aux siens sur coup franc, avant d'obtenir le penalty décisif qui a envoyé son équipe au tour suivant.

Côte d'Ivoire 2-0 Kenya | Qualification de la Côte d'Ivoire (3-2 au cumul).

Grâce à un doublé de Souleymane Fofana, la Côte d'Ivoire a renversé le Kenya après sa défaite (2-1) à Nairobi. Les Éléphants poursuivent leur parcours et affronteront le Gabon pour une place en phase finale.

Gabon 1-0 Tunisie | 2-2 au cumul, qualification du Gabon grâce aux buts inscrits à l'extérieur.

Le Gabon a arraché sa qualification à domicile grâce à un but inscrit à la 84e minute à Franceville. Malgré une égalité parfaite sur l'ensemble des deux rencontres, les Panthères ont fait la différence grâce au but inscrit lors de leur défaite (2-1) à l'aller en Tunisie.

Le Sénégal et le Maroc se retrouveront en mars

Sénégal 3-1 Soudan du Sud | Qualification du Sénégal (3-1 au cumul).

Après un match nul et vierge à l'aller à Juba, le Sénégal a fait la différence au retour à Dakar. Yaya Diémé a débloqué la situation juste après la pause, avant qu'Ibrahima Cissé ne double la mise. El Hadj Abdoulaye Dieng a ensuite inscrit le troisième but sénégalais d'un retourné acrobatique, tandis que le Soudan du Sud a sauvé l'honneur dans le temps additionnel.

Maroc 5-3 Éthiopie | Qualification du Maroc (6-3 au cumul).

Le Maroc a confirmé sa supériorité face à l'Éthiopie à Rabat. Othmane Maamma et Younes El Bahraoui figurent parmi les buteurs de cette rencontre, qui permet aux Lionceaux de l'Atlas de poursuivre leur parcours après leur victoire (1-0) à l'aller. Les champions en titre retrouveront ainsi le Sénégal au dernier tour.

Mali 5-0 Zimbabwe | Qualification du Mali (8-0 au cumul).

Le Mali a confirmé sa large domination face au Zimbabwe. Après leur succès (3-0) à Harare, les Aigles ont inscrit cinq nouveaux buts au match retour pour valider une qualification sans appel. Ils affronteront l'Algérie au dernier tour.

Guinée 7-0 Botswana | Qualification de la Guinée (8-0 au cumul).

La Guinée a signé la plus large victoire de ce tour. Après un court succès (1-0) à l'aller, le Syli national a largement dominé le Botswana au retour (7-0), pour s'offrir une qualification éclatante. Les Guinéens seront opposés au Congo lors du dernier tour.

La Zambie passe aux tirs au but, le Cameroun et l'Afrique du Sud également qualifiés

Zambie 1-0 Burkina Faso | 1-1 au cumul, victoire de la Zambie aux tirs au but (3-2).

Les Junior Chipolopolo ont effacé leur défaite du match aller en s'imposant au retour, avant de faire la différence lors de la séance des tirs au but. La Zambie affrontera le Nigeria, avec un match aller à domicile, pour tenter de décrocher son billet pour la phase finale.

Congo 1-0 Angola | Qualification du Congo (2-1 au cumul).

Après un match nul (1-1) à l'aller, le Congo a remporté la manche retour à Brazzaville sur la plus petite des marges. Ce succès lui permet de poursuivre son parcours et de retrouver la Guinée au dernier tour.

Algérie 3-1 Eswatini | Qualification de l'Algérie (4-3 au cumul).

Battu (2-1) à l'aller en Eswatini, l'Algérie a réussi à inverser la tendance à domicile. Les Fennecs ont inscrit trois buts pour finalement décrocher leur qualification avec une seule longueur d'avance sur l'ensemble des deux rencontres.

Cameroun 0-0 Rwanda | Qualification du Cameroun (3-0 au cumul).

Le Cameroun a assuré l'essentiel au match retour en préservant son avantage de trois buts acquis à Kigali. Lors de la première manche, le capitaine Patrick Edzimbii avait signé un doublé pour guider les Lions Indomptables vers la victoire.

Afrique du Sud 3-2 Madagascar | Qualification de l'Afrique du Sud (4-2 au cumul).

L'Afrique du Sud a confirmé son avantage face à Madagascar. Après une victoire (1-0) à l'aller, les Bafana Bafana ont de nouveau pris le dessus au retour (3-2). Quwan Plaatjies a inscrit un doublé, tandis que Mpho Madime a ajouté le troisième but sud-africain. Ils retrouveront le Cameroun pour une place en phase finale.

Le Niger qualifié après le retrait de la Guinée équatoriale et opposé au Ghana lors du dernier tour.

Les équipes qualifiées pour le dernier tour

Algérie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud et Zambie.

Calendrier du dernier tour des éliminatoires - Mars 2027