La Tunisie doit accélérer les réformes dans les secteurs de l'industrie, des mines et de l'énergie afin de stimuler l'investissement, relancer la croissance et renforcer sa souveraineté économique. C'est l'appel lancé par le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, qui a notamment insisté sur la nécessité de revoir le Code minier et le Code des hydrocarbures.

À l'occasion de l'ouverture de la séance plénière conjointe entre l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie pour 2027, Brahim Bouderbala a plaidé pour une accélération des réformes législatives et structurelles dans ces secteurs stratégiques.

Selon lui, la modernisation du cadre réglementaire constitue un levier essentiel pour améliorer le climat des affaires, attirer les investissements, créer des emplois et valoriser les ressources nationales, tout en préservant la souveraineté et la sécurité économiques de la Tunisie.

Code minier et Code des hydrocarbures : des réformes jugées nécessaires

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Le président de l'ARP a particulièrement insisté sur la révision des législations encadrant les activités minières et énergétiques, notamment le Code minier et le Code des hydrocarbures.

L'objectif est d'adapter ces textes aux mutations économiques et aux exigences actuelles du développement, tout en favorisant l'investissement dans les secteurs productifs.

Brahim Bouderbala a également appelé à renforcer la coordination entre les différents acteurs industriels et énergétiques, afin d'encourager l'initiative économique et de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), notamment celles confrontées à des difficultés financières et économiques.

Énergie en Tunisie : accélérer les projets et diversifier les ressources

Pour le président du Parlement, les secteurs industriel, minier et énergétique constituent des moteurs essentiels de la relance économique et du développement national.

Il a ainsi exhorté le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que les établissements placés sous sa tutelle, à redoubler d'efforts pour accélérer la réalisation des projets destinés à augmenter la production nationale et à diversifier les sources d'énergie.

Cette orientation doit également permettre de réussir la transition énergétique, de renforcer la sécurité énergétique du pays et de garantir une exploitation optimale des hydrocarbures et des ressources minières disponibles.

Bouderbala a souligné l'importance d'élaborer des stratégies efficaces pour valoriser ces richesses et réduire les vulnérabilités économiques et énergétiques.

Richesses naturelles : pour une répartition équitable des revenus

La question de la gestion des ressources nationales a également occupé une place importante dans son intervention.

Brahim Bouderbala a appelé à une exploitation rationnelle des richesses naturelles et des ressources publiques, fondée sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et d'équité.

Il a notamment insisté sur la nécessité d'assurer une répartition juste des revenus générés par ces ressources, afin que leur exploitation bénéficie davantage à l'ensemble des régions et contribue à un développement économique équilibré.

Plan de développement 2026-2030 : industrie intelligente et économie verte

Le président de l'ARP a également établi un lien entre les réformes industrielles et énergétiques et les objectifs du plan de développement 2026-2030.

Il a estimé que la modernisation de ces secteurs pouvait contribuer à soutenir la croissance, diversifier la production nationale et accélérer la transition vers une économie verte.

Cette transformation passe notamment par la numérisation de l'industrie, le développement des industries intelligentes, la promotion des exportations et le renforcement de l'investissement.

Ces orientations doivent également favoriser le développement régional et contribuer à une meilleure justice sociale.

Régions intérieures : les infrastructures au coeur de l'attractivité économique

Enfin, Brahim Bouderbala a mis l'accent sur la nécessité de développer les infrastructures dans les régions intérieures, notamment les autoroutes et les réseaux routiers.

Selon lui, l'amélioration de l'accessibilité de ces territoires constitue une condition essentielle pour attirer les investisseurs et exploiter leurs potentialités économiques.

Plusieurs régions disposent en effet de ressources naturelles, minières et énergétiques importantes, ainsi que de compétences humaines susceptibles de soutenir leur développement.

L'objectif est de transformer ces territoires en véritables pôles de production, capables de générer de nouvelles richesses, de créer des emplois et de contribuer à la réduction des disparités régionales.

À travers ces différentes orientations, le président de l'ARP a appelé à faire de l'industrie, des mines et de l'énergie des leviers majeurs de la transformation économique de la Tunisie à l'horizon 2030.