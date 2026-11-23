La sélection féminine tunisienne de karaté a réalisé un exploit historique en décrochant la deuxième place et la médaille d'argent à la Coupe du monde de karaté par équipes, organisée du 20 au 22 novembre à Hangzhou, en Chine. Une performance inédite qui ouvre de nouvelles perspectives pour le karaté tunisien.

La Tunisie s'est inclinée en finale face au Japon, champion du monde en titre, sur le score de 1 à 2. Elle avait auparavant réalisé un parcours remarquable en éliminant l'Italie en quarts de finale (2-0), puis l'Espagne en demi-finale (2-1).

Dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le président de la Fédération tunisienne de karaté, Ahmed Thabti, a qualifié cette performance d'historique. Il a souligné qu'il s'agissait d'une première dans l'histoire des participations internationales tunisiennes à une compétition de cette envergure, estimant que ce résultat ouvrira de nouvelles perspectives pour la discipline.

Il a également relevé que la sélection féminine avait relevé un défi de taille, notamment après l'élimination de l'équipe masculine dès la phase de groupes.

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Les Tunisiennes ont par ailleurs disputé la compétition avec seulement trois athlètes, au lieu de quatre, en raison du forfait de Shahinez Jami, empêchée de participer à la compétition pour des raisons de santé. Le délai n'ayant pas permis de lui trouver une remplaçante, l'équipe a dû poursuivre le tournoi avec un effectif réduit.

Un parcours remarquable face aux meilleures sélections mondiales

Composée de Wafa Mahjoub, Tasnim Msekni et Israa Ben Taïeb, la sélection tunisienne a dû affronter une concurrence particulièrement relevée, la compétition ayant réuni les 20 meilleures équipes mondiales.

Selon Ahmed Thabti, la confrontation avec la Chine, pays hôte, lors de la phase de groupes a constitué le duel le plus difficile. Les Tunisiennes se sont inclinées sur de petits détails, mais cette rencontre leur a permis de se remobiliser pour la suite de la compétition et d'enchaîner les victoires jusqu'à la finale.

Le président de la Fédération estime que cette médaille d'argent aura des retombées positives sur les sélections nationales. Elle devrait également contribuer à faire de la Tunisie une destination pour les stages internationaux et favoriser de nouvelles participations aux compétitions continentales et mondiales.

La Fédération tunisienne de karaté vise dix athlètes pour la prochaine Ligue mondiale

Pour consolider cette performance, la Fédération tunisienne de karaté entend intensifier les stages de préparation et les participations internationales, tout en multipliant les confrontations avec les meilleures sélections mondiales.

Ahmed Thabti a également insisté sur la nécessité d'élargir la base des pratiquants, d'augmenter le nombre de licenciés et de clubs et de revoir le système du championnat national afin d'améliorer le niveau de compétition. L'objectif est de permettre à chaque karatéka de disputer plus de 30 combats par saison.