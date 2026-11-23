Le Parlement des jeunes de la zone de santé de Wapinda, située dans le territoire de Yakoma, au Nord-Ubangi, a exprimé dimanche 22 novembre son inquiétude face aux difficultés observées dans la prise en charge des personnes touchées par la maladie à virus Ebola. Cette structure citoyenne évoque plus de 400 cas suspects, dont 7 cas confirmés et 2 décès, et appelle les autorités sanitaires ainsi que les partenaires de la riposte à renforcer leur intervention dans cette partie de la province.

Dans une déclaration rendue publique, dimanche, les jeunes de Wapinda dénoncent ce qu'ils considèrent comme des insuffisances dans la réponse sanitaire mise en oeuvre face à l'épidémie.

Selon eux, les structures de santé et les équipes engagées dans la riposte font face à un manque de ressources essentielles pour assurer une prise en charge adéquate des malades.

Les acteurs de la zone de santé de Wapinda s'estiment abandonnés depuis plus de quarante-cinq jours sans assistance opérationnelle. La riposte se heurte au manque de carburant, à l'insuffisance des motos et à l'absence d'ambulances pour acheminer les malades, rendant la mobilité des équipes extrêmement difficile.

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À ces contraintes s'ajoutent le déficit de médicaments, d'équipements de protection individuelle et de kits de lavage des mains, pourtant essentiels à la sensibilisation et à la prévention. L'absence d'un dispositif d'isolement dédié aux cas suspects et d'un centre de prise en charge des cas confirmés accentue davantage les risques de transmission communautaire.

Appel à la mobilisation et à une prise en charge adaptée

Face à ces lacunes, le président du Parlement des jeunes, Jeannot Mbuna Kowenzu, exhorte les autorités et les partenaires à renforcer d'urgence les moyens matériels, financiers et médicaux déployés sur le terrain. L'organisation estime que l'épidémie ne semble plus être traitée avec le même niveau d'urgence sanitaire qu'auparavant dans cette zone.

Pour les jeunes de Wapinda, un approvisionnement régulier en intrants et un meilleur accompagnement des communautés sont indispensables pour améliorer la qualité des soins et restaurer la confiance de la population envers la riposte. Cette mobilisation vise à freiner l'expansion de la maladie dans une région où la lutte contre Ebola demeure un défi majeur.

Selon le récent rapport du ministère de la santé daté du 17 novembre, la province du Nord-Ubangui enregistre à ce jour, 10 malades d'Ebola dont un décès dans les deux zones de santé touchées par l'épidémie.