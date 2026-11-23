Trois personnes ont perdu la vie et au moins 35 maisons ont été détruites après une pluie accompagnée de foudre qui s'est abattue samedi 21 novembre sur la cité de Tshimbulu, dans le territoire de Dibaya, au Kasaï-Central. Les intempéries ont également endommagé plusieurs routes et aggravé les phénomènes d'érosion qui menacent déjà certaines habitations et infrastructures.

Selon les informations recueillies sur place, les victimes sont trois femmes tuées par la foudre lors de cet épisode pluvieux qui a provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la ville.

La catastrophe a détruit ou gravement endommagé une trentaine de logements, laissant de nombreuses familles sans abri.

Privés de leurs habitations, plusieurs ménages passent désormais la nuit à la belle étoile ou dépendent de la solidarité de leurs proches et voisins.

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Les pluies ont également affecté plusieurs axes routiers, compliquant les déplacements dans cette partie du territoire de Dibaya.

Parmi les infrastructures touchées figure notamment la route menant au chef-lieu du territoire, dont certaines sections ont subi des dégradations importantes.

Les habitants craignent que la détérioration des voies de communication n'isole davantage certaines localités.

Dans plusieurs quartiers de Tshimbulu, les têtes d'érosion ont poursuivi leur progression, accentuant les risques pour les habitations, les routes et d'autres infrastructures publiques.

Cette situation suscite de vives inquiétudes au sein de la population, qui redoute de nouveaux dégâts à l'approche des prochaines pluies.

Appel à une intervention urgente

Face à l'ampleur des dégâts, le coordonnateur territorial de l'ONG Debout Congolais pour le Développement Durable, Martin Mutela, appelle les autorités provinciales à intervenir rapidement.

Il plaide pour une assistance en faveur des familles sinistrées ainsi que pour la mise en oeuvre de travaux de protection contre l'érosion afin de préserver les infrastructures menacées.

Selon lui, sans mesures urgentes, les prochaines intempéries pourraient aggraver davantage la situation et accroître la vulnérabilité des populations de Tshimbulu.