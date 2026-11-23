Cent cinquante prestataires de santé des provinces du Kwilu et du Maï-Ndombe sont formés au déploiement de l'Acoziborole, un nouveau traitement contre la trypanosomiase humaine africaine, également appelée maladie du sommeil. Cette formation qui s'est clôturé dimanche 22 novembre, vise à renforcer les capacités du personnel soignant en matière de dépistage, de diagnostic et de prise en charge des patients.

Organisée pendant trois jours par la Coordination provinciale de lutte contre la maladie du sommeil, Bandundu-Nord, avec l'appui de l'Initiative Médicaments contre les maladies négligées (DNDi), cette session se déroule simultanément sur trois sites : Bandundu, Bagata et Mushie.

Elle réunit des médecins, des infirmiers et des techniciens de laboratoire issus de 50 établissements sanitaires.

Les participants sont notamment formés aux techniques de dépistage et de diagnostic de la maladie, à l'identification des patients éligibles à l'Acoziborole ainsi qu'à l'administration de ce traitement et au suivi des éventuels effets indésirables.

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Le programme prévoit également la supervision formative de 32 établissements sanitaires, le renforcement de la pharmacovigilance et l'évaluation des compétences acquises par les participants.

Améliorer la prise en charge des patients

À travers cette initiative, la Coordination Bandundu-Nord entend renforcer les compétences du personnel soignant et améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la trypanosomiase humaine africaine dans les deux provinces.

Cette formation s'inscrit dans les efforts visant à améliorer la lutte contre la maladie du sommeil et à contribuer à son élimination.