La production de miel connaît une forte baisse dans la province du Sud-Kivu. Elle est passée de 10 tonnes en 2024 à une estimation comprise entre 4 et 6 tonnes actuellement, selon un rapport publié ce dimanche 22 novembre par l'organisation Monde des Abeilles, qui encadre les apiculteurs de la région. Cette structure présente la guerre opposant les Forces armées de la RDC (FARDC) au Front pour la refondation de la nation (FRN) comme la principale cause de cette baisse.

Selon Hippocrate Marume, cette situation s'explique notamment par les difficultés d'accès aux zones de production et aux ruchers en raison de la présence de combattants dans les champs. Les affrontements perturbent également l'entretien des ruches et provoquent le déplacement des colonies d'abeilles.

« La plupart des ruches sont en train de perdre leurs colonies parce que, dans les zones touchées par les affrontements, les abeilles disparaissent ou se déplacent », précise-t-il.

Des conséquences sur les revenus des apiculteurs

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Cette baisse de la production menace les moyens de subsistance de nombreuses familles qui dépendent de l'apiculture. Au-delà de la production de miel, la situation affecte également le rôle des abeilles dans la pollinisation, un processus essentiel à la reproduction des plantes et à la production de fruits.

Face à ces difficultés, Hippocrate Marume plaide pour un assouplissement des mesures de restriction et une meilleure protection des apiculteurs dans les zones de production. Il appelle également les parties au conflit à reprendre les négociations afin de parvenir à une solution pacifique.

Évoquant le fonctionnement des colonies d'abeilles, il invite les protagonistes à s'inspirer de leur capacité à réagir collectivement lorsqu'un problème survient dans la ruche.

Par ailleurs, le député provincial Nestor Mastaki a initié un édit visant à renforcer la protection des abeilles et à promouvoir l'apiculture. La présentation et l'examen de ce texte sont prévus ce lundi 23 novembre à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu.